To gange på podiet

Tilbage på podiet

Christian Rasmussen fulgte søndag den 2. juli på Mid-Ohio-banen op på den fine podieplacering i den forrige weekends løb.

Allerede om fredagen, den 30. juni, viste danskeren, at sidste løbs skuffende resultater fra seneste Indy NXT-løb var glemt. Han satte næstbedste tid i træningen.

Allerede dagen efter blev træningsresultatet overgået, da Rasmussen var hurtigst i kvalifikationen til søndagens løb. I seks af de seneste syv løb på Mid-Ohio-banen har køreren med forreste startplacering også været vinderen af løbet, så der var derfor store forventninger til Christian Rasmussen.

Den britiske kører, Louis Foster, skulle starte som nummer to. Han kvalifikationstid var blot 0,0107 sekunder langsommere, end danskerens.

Rasmussens største mesterskabsrival, Nolan Siegel, kunne ikke leve op til sejren i de sidste to løb. Han havde 6. hurtigste tid – knap 0,4678 sekunder langsommere, end danskeren.

Christian Rasmussen kommer bedst fra start, mens Foster og Kyffin Simpson satte sig på henholdsvis 2.- og 3.-pladsen.

De første omgange blev afviklet forholdsvis udramatisk. Der kom dog gult flag, da Christian Bogle på 6. omgang kørte af banen, og bilen satte sig fast i grusset.

Da løbet blev sat fri tre omgange senere, var Rasmussen igen hurtigst ud af startblokken.

På 17. omgang trak Matteo Nannini, som vandt løbet på Indianapolis Motor Speedway tidligere på året, ud i græsset og udgik af løbet. Bilen standsede dog et sikkert sted, og således var der ikke her brug for det gule flag.

Med ni omgange tilbage af løbet var Rasmussen, Forster, Simpson og Hunter McElrea trukket fra de øvrige konkurrenter.

Let regn betød, at banen nogle steder blev både fugtig og glat.

Foster satte et modigt angreb ind på danskeren og kom forbi Rasmussen.

Kort efter gik det galt for Nolan Siegel. Fra sin 5.-plads mistede han kontrollen over sin bil, og som følge deraf gled den ud i græsset, hvor den fik sat sig godt fast. Siegel måtte have hjælp for at få raceren tilbage på banen. I mellemtiden måtte han se sig overhalet med en omgang.

Fire omgange før det ternede flag skulle svinges over bilen, der forrest passerede målstregen, blev Christian Rasmussen igen overhalet.

Nu var det Kyffin Simpson, der satte danskeren under hårdt pres. Han fik inderbanen i et sving og overhalede Rasmussen, der faldt tilbage på 3.-pladsen.