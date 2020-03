Torben Bødtker er atter kommandant på Dragør Fort

Siden 2002 har Torben Bødtker været ejer af Dragør Fort. Og efter en kort periode med bortforpagtning er han nu tilbage på fortet med fuld kontrol over områdets mange faciliteter.

Dragør Fort har en dejlig beliggenhed med en lille hyggelig havn, hvor lystbåde kan lægge til. Og fortet rummer både restaurant, selskabslokaler og hotel.

I sommersæsonen er der også udeservering af lette retter og drikkevarer fra de mindre takeawayfaciliteter på området, hvor man tillige kan nyde den fantastiske udsigt over både Dragør og Øresund mod Sverige.

Coronakrisen har også ramt Dragør Fort, der for tiden er lukket – men Torben Bødtker bruger nedlukningen til at få klargjort lokalerne til forårs- og sommersæsonen for både turister og lokale Dragørborgere. Han har allieret sig med unge friske kræfter, der skal hjælpe i driften, og lige nu bliver der udfærdiget nyt menukort samt lagt planer for events og musikarrangementer. Så gæster og besøgende kan se frem til masser af hygge på Dragør Fort på den anden side af coronakrisen.

BB