Triumf for Rasmussen

Hunter McElrea vandt da også lørdagsløbet knebet foran Christian Rasmussen med kun 0,2923 sekund. Men med pointene for en 2.-plads kunne Christian Rasmussen ikke længere indhentes – han skulle nu blot stille op i sidste runde for at vinde mesterskabet. Men danskeren nøjedes ikke kun med stille op ... han satte nemlig det hele på plads ved at vinde løbet foran Hunter McElrea.

Vejen til Indy

Da racerkører Christian Rasmussen i søndags blev kronet som mester i Indy NXT-serien, præsterede han det, som kun én før ham havde gjort. Med sejren i serien har Christian Rasmussen nemlig på kun fire år vundet alle mulige mesterskaber i Indy-talentserien, der går under navnet »Road to Indy«. Den første racerkører, der tidligere har opnået denne bedrift, er Kyle Kirkwood, der i dag har et sæde i en Indy Car.

Oven i den flotte mesterskabstitel følger en pose penge, der kan medvirke til at skaffe Christian Rasmussen en plads i næste års Indy Car-mesterskab. Det danske racertalent skulle ifølge kilder allerede have tiltrukket en del opmærksomhed fra holdene i Indy Car-serien.

TM

