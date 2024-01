Tunnelåbning udskudt

Renoveringen af tunnellen under Hartkornsvej ved Harevænget, der blev påbegyndt i oktober måned, har mødt uforudsete forsinkelser.

Oprindeligt skulle tunnellen være åbnet igen i midten af november, men arbejdsperioden er næsten blevet fordoblet.

De vanskelige vejrforhold med intens regn i efteråret fulgt af en periode med hård frost her i vinteren har medført betydelige udfordringer for projektet. Desuden har det været nødvendigt at etablere en lokal grundvandssænkning i tunnellen og op ad rampen for at kunne lægge de nødvendige drænrør. Og sidst så har der været revner i tunnellens beton, som er blevet lappet med asfalt, skriver kommunens forvaltning til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Hele projektet vil først blive færdigt, når det afsluttende asfaltslidlag er blevet lagt – og det kræver varmere vejr.

Nu er meldingen dog, at tunnellen snart er klar til at åbne igen – med midlertidigt underlag.

Forsinkelserne har også ført til fordyrelser, og forvaltningen har planlagt at finansiere budgetoverskridelsen med penge, der ellers skulle været gået til renovering af kloakker til regnvand.

RMP