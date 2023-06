Udbygger føring

Racerkøreren Christian Rasmussen fastholder trods et skuffende resultat den samlede førsteplads

Christian Rasmussen fra Dragør skulle på Indianapolis Motor Speedway-banen i Indiana lørdag den 13. maj forsvare sin samlede 1.-plads i Indy NXT-serien.

Allerede da bilerne kom på banen dagen før løbet, kunne man fornemme, at det ville blive et tæt løb. Ved træningen var der mindre end et sekunds forskel i de 16 hurtigste bilers bedste tider. Danskeren var her den 6. hurtigste – blot 0,3318 sekunder efter Kyffin Simpson, der satte bedste tid.