Vi har modtaget:

Udbygning af badehotellet

Jeg har gennemset høringsmaterialet vedrørende udbygningen af Dragør Badehotel – og kan som borger her i Dragør kun glæde mig over, at hotellet udvides til en kapacitet, der gør det rationelt at drive.

Jeg er chokeret over, at tilbygningerne ikke holdes i samme stil, som det oprindelige hotel.

Jeg har ikke noget imod træbygninger, men at de kommer til at ligne træskure på et byggemarked er en hån mod den oprindelige bygning.

Jeg indstiller, at man tager de nye bygningers udseende op til fornyet revision og indpasser dem i miljøet. De er os borgere, der skal se på dem udefra i mange år.

Bygherren bør rådføre sig med en anerkendt bygningsarkitekt med respekt for det oprindelige hotel fra 1912.

Med venlig hilsen

Palle Christoffersen

Drogdensvej 29