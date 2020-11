Vi har modtaget:

Udeservering

Fra HALLÖY Café skal der lyde en kæmpe tak til alle, der har udtrykt deres opbakning til vores læserbrev i Dragør Nyt (find læserbrevet her – red.).

Vi er ganske enkelt blevet overvældet over den varme og venlighed, vi har modtaget siden.

Vi afventer i øjeblikket svar på ansøgning i By-, Erhvervs- og Planudvalget og håber naturligvis på et udfald, der vil give lov til udeservering på Neels Torv, med respekt for at torvet også skal kunne benyttes til andre formål. Tidligere er det blevet afvist, men vi håber fortsat på en god løsning til glæde for alle.

Den samlede kommunalbestyrelse bragte et læserbrev i sidste uges Dragør Nyt (læs kommunalbestyrelsens svar – red.), hvori de savnede en dialog fra os. Til dette vil vi blot svare, at vi forud for vores forrige læserbrev har ansøgt gennem de officielle kanaler til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Læserbreve og sociale medier kan dog være en effektiv måde at skabe fokus omkring en sag. Det er også medier, som kommunalbestyrelsen flittigt bruger.

Flere har spurgt os, hvad man kan gøre for at hjælpe. Svaret er, at I allerede har hjulpet os meget med jeres venlige beskeder og opbakning. Vi er evigt taknemmelige.

Med venlig hilsen

Jeanette Steffens