Udeskoleprojekt skal koble viden med hverdag

Trenden var på vej længe før, corona gjorde det til en nødvendighed, og nu skal »udeskolen« intensiveres gennem en ny, stor satsning i Dragør.

Udeskolen er nemlig kommet for at blive – ikke mindst i Dragør, hvor man netop har iværksat en stor satsning, der skal flytte en større del af den almindelige fagundervisning ud i lokalmiljøet.

Begrebet udeskole kom for alvor på alles læber, da coronaepidemien gjorde det nødvendigt at genoptage undervisningen udendørs i sommeren 2020. Men det var dengang ikke nyt for Dragørs unge at modtage undervisning i »det store klasseværelse« ude under åben himmel, for gennem Friluftsskolen havde eleverne været vant til flere gange om året at komme ud i naturen for at blive undervist der. Men nu er det blevet besluttet, at udeskolen skal intensiveres, og derfor har Dragør fået en udeskolekoordinator, Mathilde Brandstrup, som skal hjælpe de tre skoler godt i gang. Og til at hjælpe lærerne i gang lokalt på skolerne har hver skole fået en udeskolevejleder tilknyttet.

Ikke bare skovture

Man kan godt forvente at se mere til skoleklasserne i bybilledet fremover, men man skal ikke regne med kun at møde dem på skovstier og strandenge. Udeskolen er nemlig ikke kun udflugter, men også samarbejder med lokalmiljøet. Måske et virksomhedsbesøg hos den lokale cykelsmed kan give kendskab til lokalhistorie eller et indblik i momsregnskab.

»Skolen skal være en del af virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen,« siger Rasmus Johnsen, der er børne- og kulturchef i Dragør Kommune. Han fortsætter: »Man lærer bedre, når virkeligheden har en tilknytning. Det er nemmere at huske, hvordan man staver til håndbremse, når man kan se det for sig.«

Det er sammen med Rasmus Johnsen, at Mathilde Brandstrup nu skal lægge en strategi for, hvordan man bedst integrerer udeskolen i lærernes eksisterende årshjul. Udeskolen skal være en del af undervisningsformen i skolen og ikke noget, der skal foregå ved siden af eller oven i.