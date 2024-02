Udlandet er interesseret

Dragørs Aktivitetshus får mange besøg udefra. De frivillige på stedet viser stolt huset frem

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen

Dragørs Aktivitetshus, der holder til på Wiedergården, er et af landets ældste aktivitetshuse. Derfor får huset tit mange besøg udefra. Gæsterne er interesseret i at høre om, hvordan man på 30. år driver et succesfuldt aktivitetshus for ældre.

Interesse kommer både fra hele det ganske danske land, men i huset er de også vant til at få besøgende gæster fra udlandet. Det får de, fordi Dragørs Aktivitetshus på flere punkter er et særligt aktivitetshus.

Men hvem er det, der kommer på besøg, og hvorfor er lige præcist Dragørs Aktivitetshus et specielt sted? En del af det forklares i denne artikel.

Fransk forelskelse

Dragørs Aktivitetshus får især mange gæster fra Frankrig. Mere specifikt er det grupper fra det franske sundhedsvæsen, som kommer på besøg i aktivitetshuset.

»Det er specielt den franske ambassade i Danmark, som har forelsket sig i os,« forklarer Arne Kindler, der er planlægger, når der kommer besøg udefra:

»De franske sundhedsmyndigheder laver tit arrangementer for deres ledergrupper, hvor de skal rundt i Europa for at se, hvordan andre gør tingene.«

Når franskmændene kommer, så kommer de i busfulde. Arne Kindler fortæller, at det gerne er 40–50 personer ad gangen, som de sender til Danmark. Ud over franskmænd har aktivitetshuset også haft udenlandske besøg fra Sverige, selvom langt størstedelen fra udlandet er fra Frankrig.

De besøgende kommer dog ikke kun fra udlandet. Som sagt må Dragørs Aktivitetshus også byde velkommen til gæster fra forskellige steder i Danmark. Her er det ofte de forskellige kommuners ældreråd, som tager turen til Dragør for at høre om, hvordan man gør tingene.

I løbet af 2023 har der blandt andet været besøg fra ældrerådene i Hørsholm Kommune, Slagelse Kommune og Høje Taastrup Kommune.

En levende organisme

Når de forskellige gæster kommer på besøg, er det ikke altid det samme emne, som de er interesserede i at høre om.

For eksempel er franskmændene altid nysgerrige på, hvordan Dragørs Aktivitetshus får så mange frivillige til at stå for deres aktiviteter.

»Når de kommer fra Frankrig, så spørger de tit om, hvordan vi dog kan skaffe så mange frivillige. Det er ikke noget, vi som sådan går ud og skaffer. Vores frivillige er derude, vi skal bare finde dem,« siger Arne Kindler, der netop er blevet formand for Dragør Kommunes Ældreråd.

Han forklarer, at det er vigtigt at få budskabet omkring behovet for frivillige til husets aktiviteter ud. Når det sker, er der oftest nogen, som synes, at lige præcis den aktivitet kunne være spændende at stå for.

Det betyder dog også, at Dragørs Aktivitetshus på mange måder fungerer som et levende organisme, forstået på den måde, at der skal udvises interesse fra ikke bare deltagerne til aktiviteterne, men også fra de frivillige, som kan have lyst til at stå for dem. Derfor kan det være lidt forskelligt, hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i i huset.

»Grunden til at vi har de aktiviteter, vi har i huset, er, at der er interesse for dem,« siger Arne Kindler.

Det kan måske lyde lidt banalt, men det kræver en stor grad af omstillingsparathed, for at man kan tilpasse udbuddet af de aktiviteter, som brugerne gerne vil have. Her nævner han som eksempel de ekstra aktiviteter, som huset har her under EM i herrehåndbold, hvor mange ældre gerne vil se kampene sammen med andre.

»Vi lukker som regel om eftermiddagen, men hvis der er folk, som gerne vil blive hængende til en håndboldkamp, så prøver vi at finde ud af det. Det kræver bare, at der er en frivillig, som vil stå med ansvaret for at lukke og slukke,« forklarer Arne Kindler.

Aktivitetshusets særkende

Når de danske ældreråd er på besøg, så ender samtalen også på de mange frivillige aktiviteter, men her er det mere interessen i stedets opbygning, drift og økonomi, der fylder. Fordi hvordan får Dragørs Aktivitetshus de lokale politikere til at støtte stedet økonomisk?

Her udmærker Dragørs Aktivitetshus sig ved i grove træk at være selvfinansierende. Kommunen betaler huslejen og løn til tre fuldtidsstillinger, som er fordelt på fire personer. Alt andet står aktivitetshuset selv for finansieringen af.

»Alt inventar og materiel til vores aktiviteter står vi selv for at købe. Det kan eksempelvis være maskiner til vores værksted eller udstyr til vores motionsrum. Og kommunen benytter jo for eksempel vores motionsrum til deres egne genoptræningsforløb med borgere,« siger Arne Kindler.

Et andet punkt, hvor aktivitetshuset er noget særligt, handler om stedets traditioner og måden at gøre tingene på. Det fortæller de gerne de besøgende om, men her skal Arne Kindler altid gøre en ting klart for gæsterne.

»Vi har eksisteret i 30 år og er derfor et af de aktivitetshuse, som har flest år på bagen. Vi har over mange år opbygget vores traditioner og måder at gøre tingene på. Det er vigtigt at fortælle til besøgende, så de ikke tror, at de bare kan tage hjem, kopiere os og få samme resultat fra dag ét,« siger han.

Dragørs Aktivitetshus udmærker sig altså på flere punkter, og netop derfor finder man også grunden til, at så mange mennesker mener, at stedet er interessant at besøge – hvad end de kommer fra Frankrig eller fra Fanø.