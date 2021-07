Ugens byvandringer

Dragør Besøgscenters frivillige turistværter arrangerer sommeren igennem byvandringer for både lokale og byens gæster.

Som noget nyt er entréen til Dragør Museum og byvandringerne slået sammen. Det betyder, at man får fri adgang til Dragør Museum efter en byvandring – og omvendt kan man efter køb af billet til museet få en gratis byvandring.

Spor af hollænderne i Dragør

Onsdag den 21. juli kl. 12. Guide: Hanne Bendtsen.

I år er det 500 år siden, at en gruppe hollandske bønder kom til Amager. De bosatte sig i »Hollænderbyen«, Store Magleby, men satte i høj grad også deres præg på Dragør.

Omkring år 1700 kom cirka halvdelen af Dragørs indbyggere fra Hollænderbyen, og tilflytningen fortsatte i generationer.

Det var hollænderne, der byggede Dragørs første egentlige havn og som med deres erfaring med sejlads og deres rigdom til at investere i skibe bidrog væsentligt til Dragørs udvikling som sejlskibsby med søfart, lodsning og bjergeri.

Én af byens verdenskendte sønner, skibsreder A. P. Møller, var født i Dragør og havde på mødrenes side aner tilbage til hollænderne.

Dragør – kort fortalt

Torsdag den 22. juli, fredag den 23. juli, søndag den 25. juli samt torsdag den 29. juli kl. 14. Guide: Tina Høegh Nielsen, Hanne Bendtsen eller Annet Plambech.

Det idylliske Dragør rummer mange spændende historier. På lidt under en time får man her højdepunkterne fra flere hundrede år.

Guiderne fortæller om sildemarkederne, der skabte byen, og om søfartsbyen, hvor stort set alle levede af de maritime erhverv.

Danmarks bedst bevarede skipperby

Lørdag den 24. juli kl. 13. Guide: Jan Engell.

Dragør gamle by og havn rummer en enestående kulturarv – ikke bare i dansk sammenhæng, men i verdensklasse.

På turen får man historien om byens opståen – den enestående byplan og enkle, homogene arkitektur.

Desuden fortæller guiden om de udfordringer, man er stillet over for, når en gammel by, som Dragør jo er, skal fungere i et moderne samfund.

Dragør 1943 – porten til friheden

Tirsdag den 27. juli kl. 13. Guide: Christian Aagaard.

I oktober 1943 indledte den tyske besættelsesmagt en aktion for sende danske jøder i koncentrationslejre i Tyskland.

Inden da nåede langt de fleste at flygte over sundet til det neutrale Sverige, og for mange gik flugtvejen via Drag-ør Havn.

Byens fiskere sejlede i ly af mørket over Øresund, og næsten hele byens befolkning stod sammen om den enestående indsats for at redde deres landsmænd.

Med historien om museumskutteren Elisabeth K571, der stadig ligger i havnen, går turen her i flygtningenes fodspor.