UNESCO-stop

Dragør Kommunes administration skal ikke arbejde videre med optagelse på verdenskulturarvslisten

En af kommunalvalgkampens helt varme kartofler var i torsdags, den 3. marts, igen til behandling i kommunalbestyrelsen.

Som en reaktion på kommunalvalgkampen havde Konservative sammen med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet, Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen, fremsat forslag om at stoppe arbejdet med at komme på UNESCOs verdenskulturarvsliste.

Og med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet og de seks fra Konservative var det ingen overraskelse, at der var flertal for at stoppe ansøgningsprocessen, men ved afstemningen støttede også Sydamagerlistens Flemming Blønd forslaget, således at i alt ni kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for, mens to Venstre-medlemmer, tre fra liste T og Lisbeth Dam Larsen (A) stemte imod.

Ikke brug for flere totimers-turister

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) forklarer, at han ikke tror, at Dragør kan håndtere de mange turister, som, mener de, vil komme – og ej heller de trafikale problemer, der vil følge med en UNESCO-udpegning.

Konservative mener heller ikke, at der i øjeblikket skal bruges kommunale økonomiske midler og ressourcer på at arbejde videre med optagelse på verdensarvslisten.

Partifællen Jan Madsen følger op på borgmesterens forklaring: »Der er ikke noget, der indikerer, at vi får flere arbejdspladser eller indtægter til kommunen,« siger Jan Madsen, der også samtidig påpeger, at han ikke mener, at Dragør har brug for flere totimers-turister.

Som så mange andre anerkender borgmesteren det store arbejde som UNESCO-gruppen har lagt i at få Drag-ør optaget på Kulturministeriets tentativliste.

»Set i bagklogskabens lys, burde vi nok have taget debatten, om hvad det betyder, og hvad konsekvenserne er for Dragør, tidligere,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der fortsættende tilføjer ordene: »Det er beklageligt over for initiativgruppen.«