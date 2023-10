Ungdommens paradis

De tre Sprogøe-brødre fortalte om deres ungdoms paradis i Tømmerup Stationsby

Eva og Ove Sprogøes tre sønner besøgte Dragør Lokalhistoriske Forening tirsdag den 26. september.

En godt fyldt festsal på Wiedergården dannede rammen om 125 medlemmer og gæster, der så og lyttede, da sønnerne fortalte om barndomshjemmet »Remmerhus« og livet i Tømmerup Stationsby.

En villa med en hel særlig sjæl, hvor der gennem tiden kun har boet få familier.

De 125 deltagere i foredraget havde en fornøjelig aften. Foto: Dragør Lokalhistoriske Arkiv.

De tre gange Sprogøe Sven, Jørgen og Henning fortalte naturligvis meget om deres forældre og om livet »på landet«. De fleste skuespillere boede typisk i byen, hvor der var kort afstand til teatre, radio, tv og filmstudier.

En af de lokale notabiliteter, Dirch Passer, der var en høj og stor mand, gæstede tit familien i Tømmerup Stationsby i hans elskede sportsvogn.

Brødrene viste mange fotos fra hjemmet og små klip fra 8 mm-film, som de selv havde lavet. Her så man deres interesse for skuespil og især datidens film blive udtrykt på celluloid.

De tilstedeværende hørte om naboer, den gamle Amagerbane, der gik i baghaven, og den skurby, der var opstået ved udvidelsen af lufthavnen, samt om etableringen af den første lufthavnsmotorvej fra vandtårnet på Englandsvej.

Familien og især drengene tog på mange cykelture på Amager. Turen gik tit til Drag-ør via Store Magleby af de gamle tyske rullebaner, der krydsede de nuværende landingsbaner, herefter via Nordre Dragørvej – med lidt vild leg i Grushullerne.

I villaen var der ikke fjernsyn, så indimellem blev naboerne frekventeret af drengene, der så kunne se nogle af tidens store TV-dramaer.

Øens mange biografer var de trygge rum for drengenes fantasi. Og i den forbindelse slog Henning Sprogøe et slag for, at hans elskede Dragør Bio blev forsøgt bibeholdt eller i hvert fald reetableret.

Efter pausen var spørgelysten stor, og alle fik uddybende svar på de mange spørgsmål, såsom: Hvilken film holdt jeres far mest af? Hvordan reagerede han på anmeldelserne i aviserne? Så I alle hans film? Hvordan var det at være søn af en af Danmarks mest folkekære skuespillere?

Sidste spørgsmål blev stillet af Ove Sprogøes oldebarn, som også havde taget turen til Wiedergården sammen med hendes mor.

Det var en rigtig god aften med tre dygtige formidlere, der på behagelig vis levendegjorte et stykke lokalhistorie.

Næste arrangement bliver med pensioneret efterretningsofficer Niels Jensen, der fortæller om Den Kolde Krig og hvilken betydning, Dragør havde. Arrangementet foregår i Wiedergårdens festsal den 10. oktober 2023.

Se annoncen på side 4 og på www.dragoer-lokalhistorie.dk – hvor der også er flere fotos fra brødrenes besøg.