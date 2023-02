Valentinsdag i Dragør Kirke

Der var både kærlighed, romantik og erotik i luften, da Valentinsdag, tirsdag den 14. februar, i stor stil blev fejret i Dragør Kirke.

Da valentinsdag er kærlighedens dag – for den lidenskabelige og sanselige kærlighed og for den nære og omsorgsfulde kærlighed mellem mennesker, havde man i Dragør Kirke med musik i kærlighedens tegn, højtlæsning fra bibelens egne erotiske digte, champagne og chokolade valgt at byde ind til en aften, hvor både kærligheden, intimiteten, nærheden og i den grad også sanserne kunne finde plads.