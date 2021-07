Velgørende lodsalg i 23 år

Dragør Boldklub opnår rekordbeløb til Børnehjælpsdagen – og sig selv!

Unge spillere fra Dragør Boldklub har i de seneste 23 år solgt Børnehjælpsdagens to velgørende landslotterier. I perioden er der via salg af lotterierne Lillebror Lotteriet og Julelotteriet omsat for over 2,5 mio. kr.

For hvert solgt skrabelod har klubben modtaget en andel af salgsprisen, mens det resterende beløb er gået til Børnehjælpsdagen, der arbejder for at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Børn hjælper børn

En dugfrisk opgørelse fra Børnehjælpsdagen viser, at Dragør Boldklub har nået en flot økonomisk milepæl. Klubben har nemlig rundet en mio. kr. i egenindtægt – totalt set over de sidste 23 år – svarende til hele 29 salgsperioder i alt.

Opgørelsen kommer i kølvandet på afslutningen af Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2021, som Dragør Boldklub – traditionen tro – har deltaget i, trods nedlukning af samfundet og diverse covid-19-restriktioner.

Tilsvarende viser opgørelsen, at Dragør Boldklub gennem deres mangeårige lodsalg har sikret over 1,5 mio. kr. til Børnehjælpsdagen.

»Mit håb har været, at de børn, der har været med til at sælge skrabelodderne, har fået en snak derhjemme om, at ikke alle børn har de samme muligheder, som børn i Drag-ør,« forklarer Arne Kindler, der har haft mange forskellige poster i boldklubben, bl.a. som formand, afdelingsleder og børnetræner. I dag er han er formand for klubbens støtteforening »Gubberne«. Hvis velgørende formål har stor betydning for Dragør Boldklub, der vægter samfundsengagement højt.

Et fælles ansvar

Arne Kindler har koordineret Børnehjælpsdagens lotterier internt i klubben i alle 23 år og har dermed haft en stor betydning for de flotte resultater. Han forklarer, at lodsalget – ud over det sociale aspekt – har givet klubben mulighed for at investere i ny-anskaffelser samt nedbringe egenbetaling ved arrangementer.

Klubbens andel på en mio. kr. er gået til nyt materialt, tilskud til en mini-kunstofbane samt til en masse arrangementer for de enkelte fodboldhold, henover årene. Og senest har et pigehold solgt Børnehjælpsdagens lodder, og fik derved deres egen flybillet til Spanien, hvor de skulle deltage i en turnering, betalt af fortjenesten.

»Jeg håber, at sælgerne har følt et medansvar for at kunne kommet til de arrangementer, som trænerne har planlagt – ture, stævner og rejser,« forklarer Arne Kindler, der håber, at klubben vil sælge lodderne i mange år endnu.

En tak og hyldest

Hos Børnehjælpsdagen, der har kontor på Strandlodsvej på Amager, bliver Dragør Boldklub, og den flotte indsats, hyldet med stor taknemmelighed:

»Vi sender en stor tak til alle i Dragør Boldklub, herunder de mange hundrede spillere, trænere, forældre og andre, som har engageret sig i salget af Børnehjælpsdagens lotterier i så mange år,« siger Børnehjælpsdagens lotteriansvarlig, Julie Døssing Frost, som samtidig sender en tak til Arne Kindler, som, hun mener, har ydet en frivillig indsats ud over det sædvanlige – som lotterikoordinator. Hun afslutter med ordene:

»En dedikeret og dygtig leder er den, der skaber fundamentet for en succesfuld holdpræstation.«

Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2021 er netop blevet afsluttet den 4. juli. Det næste lotteri er Julelotteriet 2021. Foreninger, klubber og skoleklasser, der kunne have lyst til at være med i indsamlingen, kan allerede nu tilmelde sig som lotterisælgere.