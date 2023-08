Vi har modtaget:

Beskæring i busdrift

Jeg kan forstå, at Dragør Kommune overvejer at skære ned i busdriften på baggrund af prisstigninger fra Movia.

Man planlægger at skære voldsomt ned i afgangene på buslinje 35, som jo forbinder byen med metroen i lufthavnen og med København.

Det, synes jeg, er et kæmpe selvmål! For en sådan udsultning af bus 35 vil især gå ud over de unge, der har brug for at komme til København i forbindelse med skole og uddannelse.

Dette er en målgruppe, der i forvejen har svært ved at få deres logistiske liv til at hænge sammen – på grund af Dragørs beliggenhed og en mangel på effektiv offentlig trafik til København.

Med et nøk nedad bliver det nærmest umuligt at bo i Dragør og gå i skole i København – hvilket min familie og jeg oplever på egen krop med en datter, der går i gymnasiet i København.

Vi vil gerne støtte den offentlige trafik, som på mange måder er mere bæredygtig – men også mere praktisk. Med kontor i byen tager min kone og jeg ofte metroen, og der er buslinje 35 et vigtigt bindeled med sine mange afgange.

Dog kniber det med afgangene fra lufthavnen til Dragør i linje 35. Der kunne snildt være flere busser – især om eftermiddagen og aftenen, når man skal hjem fra byen.

Om eftermiddagen står der en kødrand af passagerer parat, når 35’eren ruller ind foran lufthavnen med kurs mod Dragør. Og sent om aftenen er der sjældent en bus.

Dragør Kommune vil uden stabile offentlige forbindelser isolere sig fra København og dermed gøre sig mindre attraktiv for familier med børn og unge. Vi kender mange, som ikke vil bo her, alene fordi den offentlige transport ikke er god nok. Og mange af os, der bor her, og i øvrigt på alle andre planer er super glade for det, sukker efter bedre – og ikke dårligere – forbindelse til metroen.

Med venlig hilsen

Simon Kvamm

Dragør