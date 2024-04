Vi har modtaget:

Boligudvikling

Ingen enighed i denne valgperiode

Da vores tre partier indgik vores konstitueringsaftale (C, A og V – red.), var det med et fælles ønske om at lave et boligforlig om den fremtidige boligudvikling i Dragør. Derfor var der også et boligafsnit i vores konstitueringsaftale.

Vi er halvvejs i valgperioden, stort set alle elementer i konstitueringsaftalen er igangsat, og nogle er vi allerede kommet i mål med. Boliger skulle have været et af de næste skridt i denne udrulning, men vi må erkende, at vi ikke kan blive enige om vejen frem på dette område. Der er enighed om behovet for boligudvikling, men ikke om omfang, boligtype, beliggenhed m.m.

Vi er bevidste om de begrænsede muligheder og arealer, der er til rådighed for boligudviklingen, og måske netop derfor er det vanskeligere at blive enige, end hvis vi havde haft et større handlerum.

Vi har derfor i fællesskab besluttet at suspendere denne del af konstitueringsaftalen. Der bliver derfor ikke en aftale om at igangsætte eller planlægge yderligere boligudvikling i denne valgperiode – i hvert fald ikke en aftale mellem partierne bag konstitueringsaftalen.

Denne beslutning vedrører dog ikke en mulig udbygning af Enggården, som alle tre partier fortsat er enige om at arbejde for, da det meget hurtigt kan blive bydende nødvendigt for Dragør Kommune.

Udmeldinger fra partierne:

Socialdemokratiet: »Socialdemokratiet gik til valg på at bygge almene boliger på en del af Engvejsarealet og på Rødtjørnen (det gamle fritidshjem), med fokus på mindre boliger til både unge og ældre, ligesom vi også meget gerne så et seniorboligfællesskab som en del af denne udvikling. Derfor var vi også med meget langt med et udspil, der desværre faldt i midten af 2022, da liste T alligevel ikke ville være med.

Fakta er, at Dragør har en meget ensartet boligmasse, vi har mange ejerboliger og meget få almene boliger. Det betyder, at der er mennesker, der har svært ved at finde en bolig i Dragør, det gælder i høj grad nogle af vores velfærdsmedarbejdere, f.eks. pædagoger, lærere og social- og sundhedsmedarbejdere. Vi har generelt brug for flere mindre boliger, som folk har råd til, og vi har i særdeleshed brug for boliger til ældre, hvor parcelhuset er blevet for stort.

Vi har så få muligheder for boligudvikling i vores kommune, at det er disse to områder, Socialdemokratiet mener, der bør fokuseres på i en kommende boligudvikling – ikke mere af det samme.«

Konservative: »I Dragør har vi tre grunde, hvor der kan bygges. Det er Engvejsarealet, arealet i Rødtjørnen ved den gamle børnehave, samt Hvidtjørnsarealet.

Konservative gik til valg i 2021 på, at der ikke skal bygges på Engvej i denne valgperiode. Vi holder, hvad vi lover, og derfor indgår vi ikke i forlig om boligudvikling på Engvej i denne valgperiode.

Hvad vil Konservative så på sigt. Så snart arealet i Rødtjørnen ikke skal anvendes til flygtningeboliger, ønsker Konservative en boligudvikling på dette område. Vi ønsker generelt, at der bygges bofællesskaber for seniorer, og vi ønsker, at boligtypen er ejerboliger. Generelt er vores holdning, at hvis der skal bygges boliger på kommunalt ejede grunde, skal disse bygges som ejerboliger. Det skal de af den grund, at kommunen har få grunde tilbage, og der vil opnås det bedste salgsprovenu ved salg til ejerboliger. Det vil være det bedste for kommunens økonomi. Aktuelt har Konservative ingen udviklingsplaner på den lange bane for hverken Engvejsarealet eller Hvidtjørnsarealet.«

Venstre: »I Venstre anerkender vi behovet for en fremtidsorienteret boligudvikling i Dragør Kommune. Med ærgrelse må vi konstatere, at der ikke har været mulighed for at opnå enighed mellem os, Socialdemokratiet og Konservative om en visionær boligpolitik, der adresserer de skiftende demografiske behov i vores kommune.

Specifikt ser vi en stigende efterspørgsel efter mindre boligformer, såsom lejligheder og seniorboliger, som en mulighed for at imødekomme behovene hos ældre borgere og dem, der søger mindre boligarealer.

Vi mener, at en diversificeret tilgang, der inkluderer både ejerboliger, lejelejligheder og specifikt seniorboliger, kan skabe et mere inkluderende og dynamisk boligmarked i Dragør. Denne tilgang vil ikke alene imødekomme de nuværende behov, men den vil også sikre, at kommende generationer finder attraktive boligmuligheder i vores kommune.

Ved at indføre en kommunal boligpolitik, der åbner op for etableringen af forskellige boligtyper, vil vi tilskynde til et mangfoldigt samfund, hvor borgernes behov sættes i centrum, og hvor alle har mulighed for at finde et hjem, der passer til deres livsfase og ønsker.«

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester (C), Nicolaj Bertel Riber, 1. viceborgmester (A) og Helle Barth, 2. viceborgmester (V)