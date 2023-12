Vi har modtaget:

Borgerligt nej

Helt urimeligt mener Socialdemokratiet

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. november stemte det borgerlige flertal endnu en gang nej til at sikre tilstrækkeligt med genhusningsboliger i forbindelse med, at Boligselskabet Strandparken skal gennemføre store renoveringsprojekter i to af afdelingerne.

Dette kan både forsinke og fordyre de kommende helhedsplaner. Helhedsplaner der i forvejen er økonomisk pressede.

Den socialdemokratiske gruppe er meget uforstående over for det borgerlige flertals ageren i denne sag.

Vi har som kommune en interesse i at være med til at sikre, at vi også i fremtiden har gode og sunde almene boliger.

Vi er dybt bekymrede over beslutningen og konsekvenserne af denne, og vi vil naturligvis følge sagen tæt.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, viceborgmester, og Ole H. Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe