Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Forårets komme

Oven på et efterår og vinter med storm og meget regn kan vi nu ane forårets komme, og inden længe vil Dragør igen summe af liv i havn og by.

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om de seneste sager i kommunen, og hvad der er på vej i marts måned.

Skovrejsning

Tilbage i 2023 holdt jeg møde med Naturstyrelsen. Baggrunden var, at Naturstyrelsen har afsat midler til, at der kan laves skovrejsning i bynære områder.

En skovrejsning i bynært område handler om at etablere mindre skove tæt på, hvor folk bor.

Det har flere formål. Det ene er at give borgerne gode naturoplevelser og let adgang til skoven. Derudover har det en stor betydning for klimaaftryk og udviklingen af biodiversitet.

Naturstyrelsen har nu vendt tilbage og oplyst, at de ønsker et samarbejde med Dragør Kommune.

Det er Naturstyrelsen, der finansierer skovrejsningen.

Jeg er rigtig glad for, at vi vælges som en vigtig samarbejdspartner i hovedstadsområdet, og vi nu kan se frem til et godt og solidt samarbejde med Naturstyrelsen – og ikke mindst, at vi kan skabe gode oplevelser for borgerne.

Inden skoven rejses, skal der udpeges områder, gennemføres en politisk behandling og sikres relevant myndighedsbehandling.

Mere om alt dette, når vi begynder at få konkretiseret sagen.

Gadebelysning og asfalt

I de seneste måneder har vi oplevet, at gadelyset er gået ud.

Flere har tilkendegivet, at det er, fordi kommunen sparer. Det er ingenlunde tilfældet.

Desværre er vi i en situation, hvor vi har rigtig meget vand på alle arealer. Det medfører fejl på vores kabler, der ligger i jorden, og vores reparatør har svært ved at finde fejlen.

Hver gang et lys går ud, og vi bliver bekendt med det, igangsættes fejlsøgning. Men vi må desværre erkende, at det er vanskeligere at finde fejlene på nuværende tidspunkt grundet vandet, og derfor opleves også en længere tid, før end lyset kommer igen.

Det er ærgerligt, men det er også et vilkår, og jeg håber på fælles forståelse.

Det er stadig vigtigt, at alle melder fejl ind. Og det kan gøres via en app »rapport fra stedet« eller på kommunens hjemmeside.

Samtidig ser vi efter vinteren huller i vejene.

Vej- og Gartnerafdelingen har opmærksomhed på dem, men det er ikke muligt at lave hullerne, før vejret er lidt varmere. Så snart der kan lægges asfalt, så det holder, vil hullerne blive udbedret. Kør forsigtigt.

Økonomien

Det foreløbige regnskab for 2023 viser, at Dragør Kommune kommer ud med et resultat, hvor der er et såkaldt mindre forbrug på cirka 14 mio. kr.

Jeg er rigtig glad og tilfreds med, at vi har fået orden i vores økonomi, og vi nu for andet år i træk har vist, at vores budgetmodeller virker, og vi har balance i 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger på 85 mio. kr.

Der blev ved starten af denne valgperiode vedtaget en ny økonomisk politik, som også indebærer et øget fokus på opfølgning. Dette øgede fokus har bragt budgetstyringen i ro og sikret overholdelse af budgettet.

Ombygning på børneområdet

I forlængelse af, at det er besluttet at udvide specialklasserækken fra 10 elever til 20 elever, skal de fremover have base på lokalerne, hvor SFO Blushøj hører til i dag.

I konsekvens af dette vil 3.-klasserne, som i dag er på Blushøj, få lokaler i en del af det gamle klubhus på Engvej, hvor pigespejderne tidligere holdt til.

Midler til ombygning blev frigivet på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge.

Udbud af kommunale ejendomme

Det gamle bådeværftet på Dragør Havn er nu i udbud.

Vi ser frem til at se, hvem der ønsker at byde på lejemålet, og hvad der bydes ind med.

Jeg er meget tilfreds med den fælles forståelse, der er mellem de partier, der har stemt for udbuddet – nemlig at det vigtigste er, at vi har fokus på aktiviteter i bygningen, der giver en merværdi for borgerne.

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge besluttede vi også processen for udbud af Krudthus 2 på hjørnet af Krudttårnsvej og Møllevej.

Kommunalbestyrelserne har gennem mange valgperioder forsømt vedligeholdelsen af bygningen, der i øvrigt er fredet.

Efter at et flertal besluttede at få belyst muligheder for salg, viste det sig, at der ved grunden, der tilhører bygningen, reelt kan etableres tre mindre rækkehuse. Rækkehuse, der vil kunne falde fint ind med de øvrige rækkehuse i området. Derfor har et flertal besluttet at sætte arealet til salg, så vi sikrer nogle mindre rækkehuse og samtidig får en ejer, der ønsker at vedligeholde Krudthuset.

Selve salgsprocessen kommer til at tage noget tid, men når der er nyt i sagen, vil jeg fortælle om den igen.

Fest i Dragør

Det er altid dejligt at opleve stemningen i Dragør i fastelavnsugen – både i Dragør og i Store Magleby.

Fastelavnsmandag havde jeg fornøjelsen at tage imod fastelavnsrytterne på rådhuset, og senere på dagen var jeg – traditionen tro – sammen med den hollandske ambassadør på besøg på Amagermuseet, hvor formanden for Museum Amager, Carsten Dinesen Maas og museumslederen Søren Mentz var værter.

Den hollandske ambassadør, der ofte har medarbejdere fra ambassaden med til disse besøg, udtrykte stor tilfredshed med at kunne overvære traditionerne med fastelavn, og hun udviste stor interesse i Store Magleby og Dragør.

Fra den ene festlige begivenhed til den næste. Sæt kryds i kalenderen – for lørdag den 22. juni fejrer vi i Dragør 50-året for sammenlægningen af Dragør og Store Magleby kommuner.

Det bliver en dag med arrangementer om formiddagen i Dragør og med arrangementer i Store Magleby om eftermiddagen samt en fælles fest for hele kommunen om aftenen.

Foreninger og virksomheder vil snart blive inviteret til at deltage i planlægningen.

Skal det lykkedes at holde dagen, har vi brug for, at kommunen, foreninger og virksomheder i fællesskab løfter planlægningsopgaven.

Alt det vil vi fortælle mere om inden længe.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester