Vi har modtaget:

Brobyggeri på Sydstranden

Borgmester Kenneth Gøtterup siger i et valgløfte til borgerne: »Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om.«

Det stemmer ikke helt overens med, at konstitueringsgruppen og liste T vil bygge en badebro midt i et fredet strandområde ud for den tidligere Skolen ved Vierdiget.

Ifølge fredningsbeskrivelsen består vierdigetområdet af uplejede, ikke-terrænregulerede strandenge, strandrørssumpe, lagunesøer og strandoverdrevslignende arealer (hvidtjørnearealet).

Området benyttes især til naturvandring og hundeluftning.

Hvidtjørnearealet danner med sin vegetationssammensætning en overgang mellem strandoverdrev og overdrev. Det rummer artsrige overdrevssamfund, og der er registreret mere end hundrede plantearter i området, eksempelvis brændeskærm, stinkende krageklo, vårstar og fjernakset star.

Området er udlagt til naturmæssige formål, og det skal fortrinsvis benyttes, således at der tages størst muligt hensyn til dyr og planter i forbindelse med offentlighedens færdsel.

Den eksisterende bebyggelse, »Sylten«, kan opretholdes i sit nuværende omfang.

Konstitueringsgruppen og liste T vil bygge en meget lang badebro midt i et fredet område, hvor vandet kun vil nå til midt på skinnebenene. Den kan man vel næppe betegne som en »badebro«.

Hvis man havde læst fredningsbeskrivelsen, inden man gik i gang med planerne, så var man ikke blevet overrasket over den stærkt begrænsede vanddybde på Sydstranden.

Søterritoriet omkring Sydamager er meget lavvandet i betydelig afstand fra kysten. Fladvandet udnyttes store dele af året som fouragerings- og rasteområde for store flokke af kystfugle.

Under isvintre kan en stor del af øresundsområdets overvintrende svømmefugle være samlet ud for Sydamagers kyst.

Fladvandet har stor biologisk betydning, dels som rasteområde for svømmefugle og dels som yngleområde. Spættede sæler ses jævnligt ud for kysten året rundt.

For at sikre de frie kystprocesser samt den geologiske og økologiske sammenhæng mellem land og vand er de kystnære fladvandsarealer på søterritoriet ud for landfredningen medtaget i fredningen. Med andre ord, så er vierdiget-området fredet til lands såvel som til vands.

Måske kan Konservative, Socialdemokratiet og Venstre sammen med liste T hurtigst muligt genoverveje, om det er hensigtsmæssigt at bygge broen i et totalfredet område.

Vi skal jo passe på biodiversiteten i Dragør, siger vores folkevalgte. Planterne og dyrelivet i vierdigetområdet, som allerede har det svært grundet vandreruten Amarminoen, skulle gerne kunne være i fred uden yderligere menneskelig indgriben og påvirkning.

Beslutningstagerne skal for en god ordens skyld mindes om, at de meget gerne må opfylde Danmarks internationale forpligtelser til at værne om fredede områder og naturværdier. Heriblandt beskyttelse af biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i kystområdet på Sydamager.

Med venlig hilsen

Niels Hansen