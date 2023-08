Vi har modtaget:

Der skal trækkes mod midten

Socialdemokratiet er klar til budgetforhandlingerne

Folk er så småt ved at komme tilbage fra ferie, og hverdagen er begyndt at melde sin ankomst. Det samme gælder det politiske arbejde, hvor de årlige budgetforhandlinger står for døren.

Det er smalle tider i kommunerne, og alle må forvente, at det endnu engang bliver en svær omgang at få enderne til at mødes. For selvom økonomiforhandlingerne betød flere penge til kommunerne, er behovet vokset endnu mere. Det er desværre et vilkår. Vores velfærd er under pres.

For Socialdemokratiet i Dragør er det afgørende, at den økonomiske politik generelt og budgetforliget konkret bygger på langsigtede og ansvarlige kompromiser og prioriteringer, solidaritet på tværs og en god portion ordentlighed. Vi skal huske på, at bag alle talkolonnerne og excel-arkene er der mennesker.

Ro på

Det seneste år er vi gået i gang med, at gennemføre nogle store reformer – især på børne- og ungeområdet med specialtilbud, etablering af dagbehandlingsskole og nyt ungetilbud. Det, ved vi, er og har været svært for alle.

Dertil kommer udviklingen på sundheds- og ældreområdet, som også presser kommunens økonomi, og hvor alt for mange må løbe alt for stærkt for at få hverdagen til at hænge sammen.

Kodeordet for budgettet bør derfor være ro – så vidt det overhovedet er muligt.

Det muliges kunst

Det næste stykke tid vil de konkrete »Dragør-tal« komme fra Kommunernes Landsforening og Indenrigsministeriet, og vi vil ud fra dem kunne vurdere de faktiske forhold i den økonomiske jernindustri.

På den baggrund vil Socialdemokratiet danne sig vores konkrete forventninger og ønsker til budgettet for 2024. Men så vidt muligt vil vi passe på vores velfærd for børn og ældre, sikre grønne initiativer og fornuftige investeringer i vores kommunale bygningsmasse.

Vi ved, at det (igen) bliver svært, men Socialdemokratiet er klar til endnu engang at tage ansvar for det kommunale budget, som den sociale vagthund i den blå kommune.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber

Viceborgmester

Ole H. Hansen

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe