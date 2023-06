Vi har modtaget:

Dragør, seniorbofællesskaber og meget mere ...

I vores lille kommune står vi overfor store udfordringer. Der er nok af dem, som vi alle ved: Varmeforsyningssituation, kystsikring, budgetnedskæringer osv.

Er vores by ved at blive lagt ned? Jeg tænker f.eks. på kultur-husprojekt, biografen, Irma, butiksdød, UNESCO-planer. Taler vi efterhånden om udkantsdanmark?

Som vi har beskrevet før, mangler vi visioner og udviklingsplaner for vores by. Det sprudler mange steder rundt omkring i Danmark – hvorfor ikke hos os?

Og nu kommer jeg naturligvis også til emnet seniorbofællesskaber, som vi i foreningen Dragør SeniorBo har arbejdet med igennem 4–5 år. I første omgang med velvilje fra politisk hold og opbakning til diverse planer. Ikke mindst Engvej, hvor der var spændende tanker og udviklingsprojekter i støbeskeen, som mange mennesker brugte uendelig tid og energi på at udvikle – som så blev skudt ned på uforståelig vis.

Vi fortsatte arbejdet og har haft gang i mange sonderinger om en række grunde i kommunen. Det har været meget svært og med mange forhindringer. Men på vejen har vi erhvervet mange erfaringer og ekspertise, som skal omsættes i noget konkret.

Flere fællesskaber

Sidste år blev der i hele landet etableret 24 nye seniorbofællesskaber med knap 1.000 boliger. Næste år er 27 projekter med 1.376 boliger planlagt. Det højeste antal nogensinde – men ikke et i Dragør!

Man kan komme med alverdens gode undskyldninger, men man kunne også prøve at tænke kreativt, ud af boksen – og gøre tingene på en anden måde.

I efteråret er der planlagt møder om boligsituationen i Dragør – den skal kobles til tanken om seniorfællesskaber. Problematikken bør integreres i al snak, tilladelser og dispensationer i kommunen. Eksempelvis er det oplagt, at der stilles krav til det nye byggeri på Sdr. Tangvej.

Ingen udgifter

Alle kender demografien – der bliver flere og flere ældre, men den gode nyhed er, at langt de fleste af os »gamle« slet ikke er gamle – men aktive seniorer, som arbejder og bidrager til samfundet på mange leder og kanter.

Fokus er altid på de ret få plejekrævende – og det skal der selvfølgelig også være. Men hvordan har vores politikere tænkt sig at udvikle en seniorpolitik med fællesskaber, som mange af os drømmer om og arbejder meget hårdt på at realisere uden udgifter for kommunen? Tværtimod vil vi gerne købe jord og bygge fællesskaber, så de huse, mange af os ejer, kan frigøres ved salg til nye familier, og kapitalen, der realiseres, kan forblive i kommunen som skattegrundlag.

Der bør arbejdes langt mere aktivt med integration af plejekrævende gamle og sunde seniorer.

Kom nu på banen, så vi – Dragør Kommune, Dragør SeniorBo og andre i et konstruktivt samarbejde – får lagt en strategi for, hvordan vi kommer videre på dette såvel som på andre områder, så vi ikke ender som en soveby, men som en levende og inspirerende by at bo i.

Vi venter stadig på svar og handling.

Med venlig hilsen

Nina Nørgaard

Dragør SeniorBo