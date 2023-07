Vi har modtaget:

En sidste bøn

En sidste bøn om at tænke sig om en ekstra gang.

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 22. juni skulle byrådet træffe beslutning om endnu 750.000 kr. til planlægning af inddæmningen af Dragør.

Herunder en kommende 4,70 meter høj mur langs Strandstien og sluser ved indsejlingen til Drag-ør Havn.

For lige at klappe hesten, spurgte jeg:

»Er det muligt, at Dragør kan sætte indsatsen imod højvande på en midlertidig pause, indtil situationen er afklaret?«

Begrundelsen er, at den amerikanske fysiker John Clauser, som sidste år blev tildelt Nobelprisen i fysik, for nyligt udtalte: »I virkeligheden findes der ingen klimakrise.«

Derimod er der skabt en falsk videnskab om klimaet, som har vildledt folk, medier og politikere og derved skabt en situation, som truer verdensøkonomien og mange mennesker.

Inden byrådet affærdiger dette som tom snak og bygger volde omkring Dragør, så betænk at en velrenommeret nobelprismodtager skulle sætte sit navn på spil og satse hele sit renommé og videnskabelige fremtid på at gøre opmærksom på dette.

John Clauser brugte alle interview i forbindelse med sin Nobelpris i et forsøg på at få en smule tankevirksomhed ind.

Personlig finder jeg, at hvert årti har sit skræksscenarie.

I 1960’erne slog alle forskere fast, at både olie og naturgas ville stoppe indenfor maks. 10 år. I dag lukker vi boringer og stopper eftersøgninger, da der er overproduktion.

I 1970’erne vidste vejrfolkene, at den nordlige jordklode indenfor fem år ville blive dækket af fem meters indlandsis.

I 1980’erne var dommen, at jordens befolkning ville uddø indenfor få år på grund af stråling fra rummet, idet ozonlaget da ville være opløst.

I 1990’erne var skrækken syreregnen, som ville svitse samtlige afgrøder af, så vi alle ville dø af sult.

Og så i 2000 kom klima-frygten. Alle taler om havspejlsstigninger, som ikke eksisterer. På FN’s klimatopmøde i december 2009 var det frygten for, at lavtliggende østater i oceanerne ville være forsvundet inden for 10 år, og derfor gav man 30 milliarder kroner som betaling for en masse rapporter. Trods det, så ligger Maldiverne og Fiji 14 år efter, som de har gjort i de sidste flere hundrede år.

Lige siden middelalderen har menneskeheden haft brug for stedse nye skrækhistorier for at kyse almuens børn. I dag er hekse på et sankthansbål ikke så gruvækkende, at de kan give penge til vor mange forskere.

Men en ting er at bruge penge, som Dragør ikke har, på fremtidsplaner, som tages fra kommunens kerneydelser. Langt værre er det, hvis man fysisk ødelægger Drag-ørs charme og idyl ved at omdanne naturen, blot et par år inden at indsatsen aflyses som en storm i et glas vand, lige som frygten for indlandsisen i 70’erne blev det.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Ålegårdsvænget 27