Vi har modtaget:

I Dragør står vi sammen

I Dragør Gamle By er der – som mange andre steder – en beboerforening. Der har længe svirret rygter om, at formanden for Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Hanne Bendtsen, havde udfærdiget en eller flere lister over ting og sager, som hun ikke bryder sig om ved huse og haver i den gamle bydel. Listen – i folkemunde kaldet »øjenbæ-listen« er sendt til kommunen som klagesager.

Før sommerferien skrev jeg et indlæg i Dragør Nyt (læs indlægget her, red.), hvor jeg spurgte formanden for beboerforeningen, om der fandtes en »øjenbæ-liste« evt. to. Hvis ja, skulle de – efter min mening – offentliggøres og trækkes tilbage fra kommunen med en beklagelse til forvaltningen, og især en undskyldning til de berørte beboere. Men jeg har intet hørt fra formanden.

Til gengæld har jeg modtaget – fra en anonym beboer – »øjenbæ-listen« med beboerforeningen som afsender – sendt til kommunens forvaltning.

Listen omhandler cirka 35 husstande i Dragør Gamle By og for nogen husstande flere forhold.

Det skal ikke være nogen hemmelighed – at jeg er rystet. Dybt rystet! Og er det ikke fordi, det er tragisk – er »øjenbæ-listen« næsten komisk.

For, at I som læsere kan forstå min forargelse, nævner jeg ordret eksempler fra formandens »øjenbæ-liste«, som angiveligt er sendt til forvaltning til videre sagsbehandling. Disse sætninger står ud foran husnumre hos beboere i den gamle bydel – et husnummer, som jeg ikke nævner af respekt for de pågældende beboere:

»Højt Plankeværk.«

»Brændeskur med sedumtag – bør nok være tagpap.«

»Parkerer for opladning af elbil.«

» ... som supplement til Martins liste – havelåge, der ikke overholder lokalplanen.«

»Plankeværk klamp på klamp Mail fra 11.12.20 til vedlagt.«

Den liste, som formanden har skrevet med mange klagesager, har jeg modtaget anonymt af frygt for repressalier. Uhyggeligt.

Og jeg vil ikke nævne alle 34–35 husstande, som – nogle beboere med flere ting – har fået mærkværdige klager sendt til kommunen.

I Hanne Bendtsens liste, som jeg har modtaget, refererer formanden også til en liste, som en person ved navn Martin skulle have sendt til kommunen. Efternavnet på denne Martin fremgår ikke. Men det forstås altså tydeligt, at der er sendt to »øjenbæ-lister’ til kommunen. Hvad sker der lige i den beboerforening?

Jeg ved ikke, hvad der videre er sket med listen i forvaltningen. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at »øjenbæ-lister« og formandens angiveri ikke er Dragør værdigt. Man ser for sig formanden og co. sidde om natten, som to paparazzi på lur med blå briller og falsk moustache – kravle over hegn og ind i vores gårde for at finde fejl og mangler hos folk, de ikke kan lide.

Der er senest lavet en fantastisk dokumentar »Balladen om Kolonihaven«, der handler om, hvor meget ævl og kævl, der kan komme ud af en forstokket og dumstolt kultur og manglende evner for dialog.

På samme måde skildrer Finn Søborg i den legendariske satiriske roman »Med åbne arme« provinsbyen Storhavn, hvor byens spidser hellere end gerne bidrager til en forening for et værdigt formål – nemlig integration af en flygtning – så længe det gavner deres egen sag. De bliver rygende uvenner og glemmer helt formålet med foreningen og fællesskabet.

I mit hoved bliver man ikke større af at træde på andre. Og at træde på folk hun ikke kan lide, er det, formanden for Beboerforeningen for Dragør Gamle By gør.

Hun burde trække hendes og Martins »øjenbæ-lister« tilbage og komme med en gigantisk undskyldning til kommunen for ulejligheden samt til de mennesker og beboere, hun har angivet.

Formanden har sikkert lavet en masse godt for beboerforeningen. Men at stå som bannerfører for en jantelov og stikkermentalitet i Dragør Gamle By – hvor undertrykkelse, misundelse og arrogance hersker, håber jeg ikke, at der er mange i vores lokalsamfund, der støtter – eller at resten af beboerforeningens bestyrelse kan sidde overhørig.

Da covid-19 ramte os, købte jeg flere krus til støtte for de erhvervsdrivende. På krusene står der: »I Dragør står vi sammen – hver for sig.«

Og det er vel at stå sammen, et lokalsamfund skal og kan. At stå sammen som borgere og medmennesker og hjælpe hinanden, når der er behov – og sidst, men ikke mindst at leve livet i en positiv sameksistens. Og når vi bliver uenige – og det sker jo – så tal sammen. Så tal for pokker sammen ... samtale fremmer som bekendt forståelsen.

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Dragør Gamle By