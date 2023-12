Vi har modtaget:

Kystsikring

I min barndom boede jeg på Krudtmøllegårds Allé 10 i Sundby.

Jeg gik næsten dagligt ned til Øresund for at bade. Der kunne jeg se til Sverige. Det kan man ikke mere, for nu hedder det Amager Strandpark, som er beskyttet mod stormflod.

Jeg har nu boet i 53 år i Drag-ør. Jeg købte grund i 1969, byggede et Swanenflügel-hus i 1970 og flyttede ind i 1971. Huset er med delvis kælder, der aldrig er blevet oversvømmet, da vi har kote 3,5 meter.

Jeg har netop fået et tilbud om højtvandslukke – 11.500 kr. plus moms – og klapper derfor lige hesten.

Jeg har lige været på besøg i TAMU på Kalvebodvej. Det var meget positivt, men det stod næsten under vand. Nær derved er også Drag-ør Goldklub udfordret og derfor lukket.

Der er nogle personer her i Dragør, der ikke ønsker kystsikring, for så tager man deres havudsigt.

Måske er det mig, der cirka 500 meter fra Øresund snart får havudsigt.

Jeg mener, det er en statsopgave at etablere kystsikring – hvis ikke må de grundejere, der bor tæt på vandet selv betale.

Grønlands gletsere vil stadig smelte, så vandet vil stige markant – op til tre meter i år 2100.

Men ok. Det kan jeg være ligeglad med, da jeg er 78 år.

Men ja, jeg tænker på mine børnebørn, der også bor her i Dragør.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Fasanvænget 78