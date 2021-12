Vi har modtaget:

Levende Låger aflyser

I takt med stigende smittetryk og deraf følgende nye restriktioner har vi i Levende Låger måttet tage en tung, men – føler vi – nødvendig beslutning. Vi har aflyst den daglige spadseretur i Dragørs gader fra og med søndag den 19. december.

Vores beslutning er selvfølgelig taget med det formål at medvirke til at bremse smittespredningen. Der er som sådan ikke restriktioner for forsamlinger udendørs, men da vi samles i så stor flok, også på hverdage, synes vi i Levende Låger ikke, at vi kunne gennemføre arrangementet under de nuværende forhold.

Vi er selvfølgelig rigtig, rigtig kede af at aflyse, men vi vil også gerne gøre vores til at passe på os alle sammen.

Tak for nu – og på gensyn

Kære alle jer fantastiske mennesker, der dag efter dag i julemåneden møder op på Badstuevælen kl. 17.00 og går med os – uden at ane, hvor vi skal hen. Og kære alle jer låge-værter, der ikke aner, hvem der kommer og besøger jer:

Vi kalder det Dragørs lille julebagatel – men uden alle jer var der ingen Levende Låger, så jeres opbakning er bestemt ingen bagatel, og vi er ualmindeligt taknemmelige for jeres indsats!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Pas på jer selv – og på hinanden.

Vi ses igen den 1. december 2022!

Med venlig hilsen

Bente, Hanne, Helle, Klaus, Marchen, Ole og Søs

Holdet bag Levende Låger