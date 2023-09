Vi har modtaget:

Linje 35 fortsætter uden ændringer

Der skal lyde en stor tak til byrådet for at trodse forvaltningens forslag om at beskære afgangene af linje 35.

Skal den kollektive trafik være et reelt alternativt til privat bilkørsel, så forudsætter det, at der skal være kort tid mellem de enkelte afgange, så borgerne ikke behøver at se på køreplaner, men bare at gå hen til stoppestedet og blive betjent indenfor maks. 15 minutter.

Med længere og skæve perioder uden busser vil man opleve, at for mange borgere finder andre transportformer, hvor man i stedet for bussen, kan sidde i sin Tesla og i fred og ro kan lytte til sin ynglingsmusik.

Forslaget fra forvaltningen om beskæringer kunne kun være foreslået af teoretikere, som intet kender til virkeligheden for busserne i morgen- og eftermiddagstimerne, når de unge studerende skal til og fra deres studierpladser. Her er der oftest ganske overfyldt.

En stor tak fra Dansk Folkeparti i Dragør.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør