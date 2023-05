Håndteringen af forureningen er en kompleks opgave, som desværre ikke kan løses over natten. Der skal dog ikke herske tvivl om, at der hos alle involverede er en stor ivrighed efter at bekæmpe spredning af forureningen så hurtigt som muligt.

Som nogle af de første, der iværksætter tiltag til at håndtere og afværge forureningerne, må vi i høj grad gøre vores egne erfaringer for at finde de mest effektive metoder til at kortlægge og håndtere forureningerne. Også af den årsag har vi nedsat en arbejdsgruppe med Tårnby og Dragør Kommune, hvor vi har god dialog om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at blive klogere på forureningerne for at sikre, at vi løbende prioriterer og søsætter de rigtige initiativer.

Inden sommeren forventer vi at kunne lancere en fælles handlingsplan, der opridser både eksisterende og nye initiativer, og som forhåbentlig kan skabe mere transparens omkring, hvordan vi arbejder med at håndtere forureningerne. Ellers vil vi opfordre borgerne i Dragør til at holde sig orienterede på vores hjemmeside, hvor man kan læse mere om vores tiltag.

Med venlig hilsen

Dorte Kirkeskov Carlsson, miljøchef,

og Søren Rosenkilde Clausen, Public affairs-chef,

Københavns Lufthavne