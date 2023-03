Vi har modtaget:

Sdr. Tangvej og almennyttige boliger

Visualisering af et eventuelt kommende byggeri på Sdr. Tangvej.

Konservative (Martin Wood og Mia Tang) har et indlæg i sidste uges Dragør Nyt (Dragør Nyt nr. 11, side 6 – red.) omkring lokalplanen for Søndre Tangvejs-arealet foranlediget af, at et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) har besluttet at få afdækket et forslag fra Socialdemokratiet om mulighederne for at inddrage almennyttigt boligbyggeri i udviklingen af området.

Vi vil godt slå fast, at det ikke er en politisk prioritet for Venstre, at der skal indgå almennyttige boliger i den videre udvikling af området. Vi har dog også den opfattelse, at vi – ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling de kommende år – har et stort behov for at få revurderet vores strategi for by- og boligudviklingen. Dette er da også med i konstitueringsaftalen mellem Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, hvor parterne har skrevet under på følgende:

»Der er grundlæggende enighed mellem alle partier omkring et fokus på behovet for ungdomsboliger, almene boliger, ejerboliger og senior bofællesskaber. Parterne ønsker, også set i lyset af kommende mulige ændringer af støjkonsekvenszoner, at iværksætte en analyse og vurdering af, hvad behovet for de forskellige boliger reelt er i Dragør Kommune. Denne viden skal danne grundlag for en grundig politisk drøftelse og prioritering af en langsigtet strategisk plan for vores boligmasse i Dragør.«

I respekt for konstitueringsaftalens formulering ser vi ikke noget problem i at se nærmere på mulighederne – også selv om vi er skeptiske omkring almennyttige boliger i den konkrete sammenhæng. Men der er jo andre kommunalt ejede grundstykker, som kunne komme i spil i relation til en samlet vision for en by- og boligudvikling med blandede boligformer og forskellige ejerformer, som kan tilgodese såvel unge som ældre/seniorer.

Med venlig hilsen

Helle Barth (V), formand for KBEU,

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), medlem af KBEU, samt

Erik Skovgaard Nielsen, formand, Venstre i Dragør