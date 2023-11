Vi har modtaget:

Smider en halv kunstgræsbane ud med badevandet

Passer borgmesteren på pengene? (IV)

I det netop vedtagne budget for Dragør Kommune er der mange dårlige beslutninger, og efter vores mening er borgmesterens håndtering af kommunens feriepengegæld en af de mest markante.

På kort tid er det samlet lykkedes borgmesteren at smide cirka 1,5 mio. kr. ud med badevandet – et beløb, som eksempelvis kunne have finansieret halvdelen af en ny kunstgræsbane til Dragør Boldklub m.fl.

Feriepengegæld

I år 2020 blev Ferieloven ændret, og i den forbindelse »forærede« staten Dragør Kommune en feriepengegæld på cirka 42 mio. kr. Sidste år fik Dragør Kommune en ekstraordinær indtægt for salget af HMN naturgasselskab på cirka 10 mio. kr., og disse penge blev fornuftigt brugt til at afbetale på feriepengegælden. Så langt så godt.

Budgetforhandlinger i efteråret 2022

Liste T foreslog sidste år i budgetforhandlingerne, at kommunen indfriede hele gælden på daværende tidspunkt på cirka 40 mio. kr., men borgmesterens flertal ville udelukkende indfri de førnævnte 10 mio. kr. – desværre.

Det betyder, at Dragør Kommune i 2023 kommer til at betale cirka 1,1 mio. kr. i renter. Borgmesterens flertal har nu besluttet, at vi laver en ekstraordinær indfrielse på 20 mio. kr., og at de resterende 10 mio. kr. vil blive indfriet ultimo 2024. Denne beslutning betyder, at Dragør Kommune skal betale yderligere cirka 350.000 kr. i rente i løbet af 2024.

Summa summarum – på baggrund af to dårlige beslutninger – så ender Dragør Kommune med at betale cirka 1,5 mio. kr. for at vente med at indfri feriepengegælden. Disse penge kunne have betalt en halv kunstgræsbane til Dragør Boldklub eller kunne være anvendt til et andet godt formål.

Hvorfor?

Med rette må man spørge sig selv – hvorfor venter vi med at indfri denne dyre gæld? Et hurtigt kig på kommunens likviditet og på kommunens driftsøkonomi vil afsløre, at kommunens økonomi ser sund ud, og at kommunens kassebeholdning er robust nok til, at vi straksindfrier gælden. Så hvorfor udskyder vi det endnu en gang?

Tag jer nu sammen og indfri alle 30 mio. kr. nu – så sparer kommunen i det mindste cirka 350.000 kr. i renter.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, liste T