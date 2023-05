Vi har modtaget:

Støt erhvervslivet i Dragør

Dette er ikke en reklame.

Derimod er det en tak og en hyldest til alle de små erhvervsdrivende, restauratører, detail- og tøjbutikker med mere, der skaber liv i Dragør.

Lukning af Irma er der skrevet rigeligt om, og vi må håbe, at der kommer en ny og spændende løsning efter Irma. På samme måde håber jeg virkelig, at vores biograf bliver genoplivet.

Mit indspark er en opfordring til at gå på opdagelse i vores lokalsamfund, fordi vi her i Dragør er begunstiget af, at vi faktisk har en masse tilbud. Steder, hvor vi både kan mødes med venner og bekendte, men også på tværs, hvor vi måske kan lære nye mennesker at kende.

I min spæde ungdom i Aalborg holdt jeg meget af at »gå i Gaden« (Jomfru Ane Gade), på Duus Vinkælder og tilsvarende beværtninger. Senere i mine studieår i Aarhus blev det også til møder på diverse værtshuse og stamsteder. Denne hobby er fortsat, og siden vi flyttede til Dragør i 1994, er der kommet en bred vifte af caféer, spise- og traktørsteder og nu en pub – flere tilbud, der har åbent hele året.

Caféerne, restauranterne og beværtningerne er jo ikke alene til turister eller til vores store fester i livet. De er også, synes jeg, til den daglige sameksistens og til at mødes for os som borgere i lokalsamfundet.

Måske gør du det allerede, kender alle de gode steder i Dragør, hvor vi kan mødes over en kop kaffe eller en drink. Der er virkelig en bred varietet af muligheder for at opleve vores lille, men geografisk brede lokalsamfund over et glas og en uhøjtidelig snak om løst og fast.

For mig er det et privilegium og åndehul at gå på pubcrawl i Dragør og se og møde mennesker og få en snak om, hvad der sker lokalt – også uden det koster en bondegård. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har så mange steder, hvor vi kan sætte os og tage en pause og nyde livet for en stund.

Derfor kære medborgere, udnyt de tilbud, vi har. Gå på pubcrawl og opdagelse i dit lokalsamfund og støt dermed også vores hårdtarbejdende restauratører.

Det skaber liv, samhørighed og mere trivsel at mødes på tværs og at lære vores område bedre at kende.

Nu er det sommer, og der er masser af turister. Men husk, du også skal ud af huset og din matrikel – hele året og alle ugens dage.

Tak til alle jer – nye som gamle, der skaber liv og rum for den gode tilværelse her i Dragør.

Jeg er slet ikke færdig med at komme rundt til alle de steder, der findes her. Så jeg pubcrawler fortsat – og i denne tid med en forsinket »hvid januar« er det endnu mere interessant ... jeg er nemlig ved at teste, hvilke udskænkningssteder i Dragør, der har de bedste ikke-alkoholiske øl og drikkevarer!

Med venlig hilsen

Anne Grønlund