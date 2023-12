Vi har modtaget:

Strandparken igen

I 1960 flyttede jeg med mine forældre ind i en førstesalslejlighed, i den dengang nybyggede Strandparkens første afdeling på Søndre Røsevej.

Efter et par år kom der nogle sorte pletter på tapetet over stuevinduerne.

Efter endnu et år begyndte tapetet at bule ud. Min far trak tapetet væk, og der var kulsort inde på væggen og på bagsiden af tapetet.

Han henvendte sig til daværende administration, og oplyste dem om, at der var angreb af skimmelsvamp i vores lejlighed.

Dette var forekomsten hos rigtigt mange af de beboere, vi talte med, og alle fik vi den samme besked: »I skal lufte mere ud.«

Så om sommeren stod altandørene stort set åbne døgnet rundt, men det hjalp ikke.

Så blev der pludselig gjort noget ved alle gavlene, men helt uden resultat for os, der boede inde i blokken, langt væk fra gavlene.

Så kan det undre mig, at der pludseligt i år 2023, skal gøres noget ved sagen?

Altså mere end 60 år efter? Det er så længe efter umuligt at gøre bygherren ansvarlig for byggesjusk.

I 1967 blev Landsbyggefonden stiftet. Samtlige økonomiske midler heri stammer fra os almene beboeres huslejeindbetalinger.

Landsbyggefonden vil i år 2050 have en anslået formue på mindst 60 mia. kr.

Disse penge er naturligvis attraktive for administrationsselskaberne, der modtager procenter af de beløb, de bruger på renoveringer af almene afdelinger, ud over det beløb, vi betaler for at blive administreret.

Yderligere betaler vi til noget, man kalder Organisationsbestyrelsen, også kaldt OB. Formanden for denne organisation er således blevet ansat i bedste demokratiske stil, som bestyrelsesmedlem i vores administrationsselskab BDK.

Så indgiver du en klage til afdelingsbestyrelsen, går den videre til OB, og derfra til administrationen. Her bliver sagen så behandlet af en og samme person, nemlig formanden for OB og bestyrelsesformand i BDK, fra begge sider af skrivebordene.

Jeg har aldrig forstået OB’s funktion i denne sammenhæng. Eller den glæde eller fornøjelse beboerne skulle have af OB? Dine klager bliver sorteret efter forgodtbefindende, og dette led er i mine øjne fuldstændig overflødigt.

Jeg har i flere år arbejdet inden for branchen, og vi havde kun afdelingsbestyrelse og administration. Vi var helt ansvarlig for, at beboerne blev godt behandlet og var respekteret, da det jo trods alt er beboerne, der betaler hele gildet.

Vi beboere skal tilbagebetale renoveringslån som for eksempel et banklån – et beløb, der bliver »lånt« ud af Landsbyggefonden, men administrationen skal ikke tilbagebetale noget som helst ... det er ret ned i foret.

Til gengæld stiger huslejen for os beboere, der i årevis igennem huslejen har betalt til Landsbyggefondens milliarder af kroner, som vi så nu skal betale til én gang til?

Ind i mellem undrer man sig over demokratiets virke?

Med venlig hilsen

Preben v. Eggers

Strandparken

Afdeling 6