Svømmehallen

Det fører ingen steder hen totalt unuanceret at tale svømmehallen ned. Jeg har svømmet fast to gange om ugen, nu tre gange om ugen i Dragør Svømmehal. Og den fungerer fantastisk – når bare den er åben.

I søndags mødte jeg en hel børnefamilie, der fra København, Christianshavn, så godt som hver søndag kommer og svømmer i Dragør.

»Vi synes, Dragør svømmehal er så dejlig, så vi kører gerne herud.«

Det var ordene. Jeg spurgte om de aldrig besøgte Vest-amager Svømmehal? Jo, det var forekommet, men de kunne bedre lide Dragørs. Der er bedre plads m.v.

Der er sket nogle omstruktureringer i Dragør Svømmehal, og det har ikke været uden personalemæssige udfordringer omstillinger som følge der af.

Jeg savner da også nogle af de skønne bademestre, som Lone , Per og Winny. Men det sker jo, at nogen forlader et job for at gå på pension eller søger nye græsgange. Der er da heldigvis personale i hallen, og det er altid fantastisk at møde solstrålen Christina.

Der er altid rent og lækkert i svømmehallen. Den er fint besøgt og dejligt at se mangfoldigheden med genoptræning, vandgymnastik, motionssvømning og elitesvømning – for slet ikke at tale om når kommunens 10.-klasse boltrer sig fra vippen.

I dag mødte jeg Karen, tidligere mønsterlærer fra Dragør, siden skoleleder i Tårnby, der riggede til, så holdet fra Wiedergården kunne få professionel undervisning og inspiration.

Det er altid hyggeligt at få en snak i omklædningsrum og sauna. Selv høvler jeg bare mine 20 baner – dejligt bare at være herre i eget hus i den offentlige åbningstid, når nu man er svømmelæreruddannet i tidernes morgen.

Og så er det selvfølgelig en glæde at se vores velfungerende svømmeklub med i hvert fald 1.000 medlemmer, og sjovt at følge den udvikling for et ungt menneske det er at være hjælpeinstruktør for et børnehold.

Må det være et ønske at medarbejdere og ledelse finder melodien, begge parter må være indstillet på det gode samarbejde og respektere de eksterne krav.

Husk medaljen har altid to sider. I min optik er det umådelig dårlig stil at hænge en mellemleder ud i pressen, da denne naturligvis ikke kan tage til genmæle.

Og så er det et stort ønske, at lange lukkeperioder undgås. Der er ingen grund til at lukke svømmehallen i 15 dage, fordi det er jul i tre.

Med venlig hilsen

Rikke Marianne Karlsson