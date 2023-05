Vi har modtaget:

Tyveri af bistader

En træls start på sæsonen

Amager Biavlerforening, som er en lokal forening for biavlere, der har til huse på Tømmerupvej 34, skulle torsdag den 11. maj starte årets sæson og undervisning af nye kursister i biavl. Desværre måtte vi i torsdags konstatere, at tre af vores fire bistader inklusive bifamilierne deri var blevet stjålet.

Det betyder, at vi efter al sandsynlighed må aflyse årets kurser – og muligvis også en del undervisning af skoleklasser og foreninger.

Tyveriet er blevet politianmeldt, og skulle nogen have observeret mistænkelig adfærd omkring biavlerforeningen, bedes de give politiet besked.

Har man interesse for biavl, eller ønsker man oplysninger om Amager Biavlerforening i øvrigt, er man velkommen til at kontakte os via e-mail på info@amagerbi.dk

Med venlig hilsen

Carsten Victor Rasmussen

på vegne af Amager Biavlerforening