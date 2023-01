Udvalget har været i dialog med Dragør Gadelaug for på den måde at tillempe justeringer.

For os konservative er det vigtigt at have en udeservering, der både tilgodeser restauratørerne og gæsterne – men som også tager hensyn til, at det skal passe ind i den gamle by, med det særpræg der hører til der.

Derfor er følgende justeringer blevet godkendt forud for den kommende sæson: