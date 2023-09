Vi har modtaget:

Venstre meget tilfredse med budgetforlig

Torsdag den 13. september blev der indgået aftale om Dragør Kommunes budget for perioden 2024–2027 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Lisbeth Dam Larsen.

Forliget sikrer fastholdelsen af et godt serviceniveau for borgerne i Dragør, en uændret skattesats og en fortsat ansvarlig kommunal økonomi de kommende år.

Trods en stram aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om niveauet for de kommunale service- og anlægsudgifter har vi haft et godt udgangspunkt for forhandlingerne, og der har ikke været væsentlige sparekrav på forhånd i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette skyldes flere ting, men nok især de flere indtægter og den mindre udligning, der som følge af den udligningsreform, som blev gennemført for et par år siden i en aftale mellem den daværende regering og Venstre, blev en realitet.

Det nye forlig betyder også, at den konsolidering af Dragør Kommunes økonomi, som er gennemført over de seneste mange år, kan fortsætte de kommende år. Budgetforliget indebærer nemlig en forventet solid kassebeholdning de kommende fire år, et driftsoverskud på mindst 60 mio. kr. og fuld udnyttelse af service- og anlægsrammerne. Hertil kommer, at vi ikke har behov for at sætte kommuneskatten op.

Denne konsolidering af kommunens økonomi, som Venstre har været aktiv del af gennem deltagelse i samtlige budgetforlig de seneste 12 år, gør også, at der har været plads til ekstraordinært at afvikle hele kommunens gældsforpligtelse til feriepenge hen over 2024 – i alt 30 mio. kr. – en afvikling, som også vil spare os for renteudgifter de kommende år.

Generelt noterer vi med tilfredshed, at det også i år er lykkedes med en bred aftale med 11 af kommunal-bestyrelsens 15 mandater bag – kun Sydamagerlisten og Tværpolitisk Liste har valgt at stå uden for budgetforliget.

Budgetforliget er dermed helt i tråd med Venstres ambition om et bredt samarbejde om sikringen af et godt serviceniveau, uændrede skatter og en ansvarlig økonomi. Derfor har Venstre også været med i samtlige budgetforlig siden 2010 i Dragør Kommune. Det har været medvirkende til, at kommunen i dag står et andet og meget bedre sted, end den gjorde for godt et årti siden.

Budgetforliget er to-årigt og dækker både 2024 og 2025. Det har også været et stort ønske fra Venstre, da det vil sikre mere ro til planlægningen i forvaltningen og kommunens institutioner og dermed frigøre både tid og ressourcer til kerneopgaverne den kommende tid – og det er der behov for. Servicerammen anvendes således fuldt ud.

Alt i alt er vi i Venstre meget tilfredse med det indgåede budgetforlig.

Vi vil gerne kvittere for et godt samarbejde mellem alle partier og personer i forligskredsen – og for de mange gode og intense diskussioner under budgetforhandlingerne.

Samtidig vil vi også gerne sende en stor tak til vores direktion, forvaltning og institutioner for under stort tidspres at have arbejdet utrætteligt på at give gode svar på mange emner og spørgsmål, der er dukket op i forløbet. Og også en stor tak for de mange gode og konstruktive høringssvar fra borgere, virksomheder, institutioner og andre interessenter.

Alt i alt er vi endt med et resultat, hvor »alle har fået noget«, men »ingen har fået alt« – det kendetegner en god aftale!

Med venlig hilsen

Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre,

samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør