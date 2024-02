Vi har modtaget:

Vores værdikriger

Nu har både Dronning Margrethe og Pia Kjærsgaard erkendt, at vi har store problemer på grund af vores groteske overforbrug.

I forrige udgave af Dragør Nyt (læs indlægget her, red.) muntrer Morten Drejer sig over, at Al Gore og Greta Thunberg var alt for pessimistiske i deres forudsigelser af klimaproblemerne.

Morten Drejer skriver, at Al Gore påstod i klimafilmen, at al is på Grønland ville være smeltet i 2015. Al Gore er ikke videnskabsmand og havde ikke nogen konkrete forudsigelser om, hvornår isen var smeltet.

Morten Drejer skriver, at videnskaben nok skal løse problemerne, som de gjorde med ozonlaget og syreregnen. Det var nu ikke den store videnskab at forbyde ozonnedbrydende freongasser og at neutralisere røggasserne.

Jeg ville håbe, at Morten Drejer havde ret i sin kritik, men tag ud til sydvestpynten eller tag til Chile og se på skovbrande – for ikke at tale om de millioner af flygtninge, klimaproblemerne skaber.

Desværre har videnskaben været for optimistiske. Katastroferen er større og er kommet hurtigere, end forudset.

På et punkt er jeg helt enig med Morten Drejer. Hvorfor skal vi skrotte velfungerende gasfyr og ledningsnet, når vi snart er selvforsynende med biogas – og når vi ovenikøbet kan bruge stinkende tang i biogasproduktionen.

Med venlig hilsen

Jens Hardy Madsen