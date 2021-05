DB bragte sig foran 1–0 efter 65 min. spil på scoring af den gamle målræv Jamie Carter. CIK’s målmand gav retur på en afslutning fra Mikkel Merser – og det skal man ikke, når Carter står tæt på situationen.

Efter scoringen var det DB, som havde bolden mest. Og CIK havde kun få afslutninger på Mads Glæsner i DB-målet. Et enkelt farligt CIK-forsøg blev det dog til, men heldigvis ramte det overliggeren. Returbolden blev sendt mod mål, men Glæsner var på plads.

I kampens sidste minutter scorede Jamie Carter et meget spektakulært mål til 2–0. En CIK-spiller forsøgte at sparke bolden op ad banen, men da han ramte den forkert, blev den i stedet for sendt op i luften og videre til en fri Jamie Carter. På ægte Zlatan-facon trykkede Carter af og ramte bolden »lige i røven«, så den i en flot bue strøg over målmanden, der stod langt ude, og videre ind i målet. Et drømmehug, som videooperatøren i benovelse glemte at filme!

CIK fik reduceret på et straffespark til 2–1. Ulovligheden var et højt løftet ben med knopperne forrest og var sikkert korrekt dømt.

Med sejren er DB nu videre i Sydbank Pokalen.

