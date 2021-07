Western optaget i Dragør

Kartoffelwestern

»Slumfjæs« er en hæsblæsende kartoffelwestern, der foregår i en lille udkantsby, der er præget af et ildeset forbud mod indtagelse af alkohol og en sitrende stemning af dårligdom.

Byens fordrukne landbetjent vågner med rasende tømmermænd og nogle store problemer. Han har mistet sin pistol, og han ved ikke hvor eller til hvem. I kosteskabet har han låst lederen af den lokale knallertbande inde, og han kan ikke huske hvorfor. Senere samme aften skal den årlige sommerfest afholdes – en aften hvor alting plejer at gå helt amok.

På jagt efter sin forsvundne pistol kæmper betjenten en forgæves kamp for at holde fast på kontrollen over arbejderne i landsbyen og knallertbanden.

I sidste ende indhenter både fortiden, nutiden og fremtiden betjenten, som risikerer at komme til at betale den ultimative pris for sine mange fejl og udueligheder.

