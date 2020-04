Yderligere genåbning af samfundet

Nu kan man igen komme til frisør og tandlæge, men det bliver på en anden måde, end før corona-virussen meldte sin ankomst. Og forudsætningen er, at man fortsat gør alt for at minimere smittespredning – ikke mindst ved at holde afstand

Af Birgit Buddegård

I sidste uge åbnede skoler og institutioner for de yngste, og i mandags fik en række liberale erhverv lov til igen at slå dørerne op. Ifølge en pressemeddelelse fra statsministeriet er der tale om en udvidelse af fase ét af genåbningen, og det betyder, at blandt andre frisører, fysioterapeuter, tatovører, skønhedssaloner, fodterapeuter og tandlæger igen kan modtage kunder. Også optikere må nu holde åbent, og køreskoler må genoptage undervisningen. Og fra sidst i april vil også domstolene åbne.

Slut med coronahår

Mange, der glæder sig over at kunne sige farvel til kasserolleklipning og hjemmefarvning, må dog være forberedt på, at frisørbesøget bliver anderledes, end sædvanligt. Væk er de glittede magasiner, og der må kun være adgang for én person per fire kvadratmeter gulvareal. Og der skal holdes afstand og sprittes af.

Det er jo vanskeligt at klippe på afstand, men det anbefales, at der bruges mundbind eller visir ved for eksempel klipning af pandehår, hvor man er tæt på kundens ansigt.

Afstandskravet kan jo også være vanskeligt at overholde for for eksempel en fysioterapeut, hvor behandligen jo ofte kræver nærkontakt med patienten, men også her er opstillet særlige krav til brug af værnemidler.

Og har man symptomer på covid-19, skal man blive hjemme – hvad enten man er behandler eller kunde.

Minimering af smittespredning

Det bliver også for de erhvervsdrivende en helt anderledes – og noget mere besværlig – hverdag, med hyppig rengøring og andre tiltage for at hindre smittespredning. Myndighederne anbefaler, at arbejdspladser og lokaler indrettes forsvarligt for at sikre, at den nødvendige kontakt til kollegaer og kunder kan ske på en måde, som minimerer risikoen for smittespredning. Det kan blandt andet være at skabe afstand mellem frisørstole og behandlingsbrikse, og det skal være muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden. Også i venteværelser.

Langsom åbning

Det er ikke givet, at alle nævnte erhverv er klar til øjeblikkelig åbning – retningslinjerne, for hvordan åbningen skal ske, kom først i weekenden. Men i løbet af denne uge melder de fleste klar. Men skulle for eksempel en frisør ikke føle sig tryg ved at åbne for kunder, kan vedkommende holde lukket og fortsat få kompensation.