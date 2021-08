Vi har modtaget – replik til Konservative:

Fakta om kommunens økonomi

I sidste uges nummer af Dragør Nyt havde Konservative et læserbrev om Dragør Kommunes økonomi (læs indlægget her). En sådan debat byder vi fra liste T velkommen. Det er dog bekymrende, at Konservative flere steder i læsebrevet bruger ordet »fakta«, når virkeligheden er anderledes, end det beskrives.

Jeg kan komme med adskillige eksempler fra læserbrevet, hvor tingene ikke forholder sig sådan, som Konservative skriver. Her vil jeg koncentrere mig om en væsentlig ting, som meget godt beskriver forskellen på den virkelighed, A, O, T og V (AOTV) er lykkedes med at gennemføre, og så den illusion, Konservative bevæger sig i.

Situationen i februar 2020 og frem til februar 2021

AOTV genåbner i foråret 2020 Budget 2020–2023, fordi kommunens økonomi er presset af udefrakommende udgifter, blandt andet til det specialiserede område (se sidste nummer af Dragør Nyt), og i marts måned samme år lukker Danmark ned på grund af corona.

AOTV’s beslutninger i april 2020 betyder, at kommunens dag til dag-likviditet fra februar 2020 til februar 2021 går fra cirka minus 70 mio. kr. til plus 70 mio. kr.! Cirka 90 mio. kr. sker på baggrund af tiltag såsom strukturændringer, organisationsændringer, tilbageholdenhed og besparelser m.m., og cirka 50 mio. kr. sker på baggrund af lån, hvoraf Konservative stemte for de 15,8 mio. kr.

Konservatives løsning

Så hvad er Konservatives løsning på den kritiske situation i foråret 2020?

Ud over en række mindre besparelser er nøglen i Konservatives plan i april 2020 at afskedige cirka 4% af kommunens medarbejdere. Det skal give en besparelse på omkring 21 mio. kr.

Konservative vil ikke ud med, hvor de cirka 40–50 medarbejdere, der skal fyres, er placeret, og hvilke funktioner Dragør Kommune derfor skal nedlægge – eller hvor servicen skal forringes.

Konservative har slet ikke vurderet de deraf følgende negative økonomiske effekter på beskæftigelseskontoen til for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, når Dragør Kommune – kommunens største arbejdsgiver – fyrer midt i en coronakrise. Efterfølgende har Konservative tillige fået oplyst fra forvaltningen, at deres »plan«, såfremt deres forslag var blevet vedtaget, ville have medført, at Dragør Kommunes 365-dages-likviditet senere i 2020 ville være gået i negativ.

Døm selv

»Konservative har i samtlige budgetvedtagelser fremlagt forslag til besparelser, der netop sikrede en sund økonomi.« Sådan formulerer Konservative det i sidste uge.

Ovenstående har jeg beskrevet et enkelt forhold, der gennemhuller den påstand, og jeg vil overlade det til Drag-ør Kommunes borgere selv at vurdere, om det var klogt, hvad AOTV gennemførte i april 2020, eller om Konservatives plan var den rigtige vej at gå.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

1. viceborgmester

Medlem af kommunal-bestyrelsen for liste T