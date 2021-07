Vi har modtaget:

Lys og liv på havnen

Hvor er det dejligt, at debatten om hvad, der skal ske på vores havn i fremtiden, lever. Det er godt at få vendt alle muligheder. Og Lone van Deurs har helt ret, når hun skriver i Dragør Nyt (læs indlægget her, red.), at film skal ses mørket. Vi er enige!

Men et kommende kulturhus på havnen er ikke »kun« en biograf. Det er så meget mere. Først og fremmest et hus for hele byen. Et hus med liv og lys. Et kulturhus med en biograf. Ikke en biograf med et kulturhus.

Søren Hvalsø skriver (læs indlægget her, red.), at det kun er biografen, der har interesse i et kulturhus på havnen. Sikkert ud fra den misforståelse, at et kommende kulturhus »kun« skal være en biograf med et enkelt maleri i foyeren.

I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra Museum Amager, Dragør Revyen, Dragør Kunstfestival, Dragør Turistråd, Dragør Biografforening og private med interesse i at skabe et hus for alle – unge som gamle. Sammen arbejder vi for at bygge et levende hus med plads til for eksempel e-sport for de unge, revy og foredrag, film, udstillinger, fællesspisninger og kunstværksteder.

Omdrejningspunktet bliver det maritime miljø, som et kulturhus bliver en del af på havnen. For vi værner om havnen. Vi sætter pris på, at den er levende. Selvfølgelig skal der være plads til fiskerne. Det er vigtigt for hvervet, og det er vigtigt for den unikke stemning, som vi sætter så stor pris på. Og et kommende kulturhus kommer ikke til at ligge i vejen for fiskeriet. Tværtimod arbejder vi for, at huset samler havnen – for eksempel med maritimt relaterede værksteder.

Først og fremmest ønsker vi at skabe et samlingspunkt for byen og skabe liv på havnen. Ikke kun om sommeren, men hele året rundt.

Med venlig hilsen

Mette Jansen

På vegne af Arbejdsgruppen bag Kulturhus Dragør