Strandparkens iturevne aftale er ikke et stort problem for kommunen

Beboerne i Strandparken lever stadig i usikkerhed om ekstra huslejestigninger. Det viser sig, at ikke alle udgifter til genhusning i forbindelse med renovering er talt med i det oprindelige budget

Af Rasmus Mark Pedersen

I de sidste par måneder har byens største boligselskab, Strandparken, og Dragør Kommune været på kollisionskurs.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har ikke villet godkende, at Strandparken benytter et kommunalt areal i Hvidtjørnen til at bygge pavilloner, når beboerne fra afdeling 1 og 5 skal genhuses i forbindelse med en gennemgribende renovering.

Samtidigt har Strandparken ønsket at blive dispenseret for kommunens anvisningsret til hver fjerde af boligselskabets boliger – men heller ikke det har politikerne godkendt. Derfor har Strandparken advaret om, at beboernes husleje kan blive endnu dyrere, end det var budgetteret i renoveringsprojektet.

Boligselskabet truede med at opsige en frivillig aftale om, at kommunen kan anvise borgere til 100% af de 81 boliger på Wiedergården – og i november blev truslen en realitet.

Der er seks måneders opsigelse af aftalen, så fra den 1. juni i år vil kommunen kun kunne anvise til hver fjerde bolig. Ligesom det gør sig gældende med resten af Strandparkens boliger.

Måske længere ventetid

I den anledning har Dragør Nyt forsøgt fra både Strandparkens formand Søren Keldorff og Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup at få svar på en række spørgsmål. Kun borgmesteren har villet svare, så vi har ikke boligselskabets udlægning af sagen.

Borgmesteren er af den opfattelse, at Strandparkens opsigelse ikke kommer til at få den store betydning for Dragørs borgere:

»Der er ikke det store flow i boligerne på Wiedergården, så forhåbentlig får det ikke den store betydning. Dragør Kommune vil stadig have anvisningsret til hver fjerde bolig, og den vil vi benytte til gavn for vores borgere i Dragør,« skrev Kenneth Gøtterup til os inden jul.

Men samtidig oplyses det, at der dog er en risiko for længere ventelister.

»Hvis Strandparken ikke vil anvende de sidste boliger til målgruppen for boliger, kan det have en betydning for de ældre og sårbare borgere, da ventelisten måske kan blive længere end tidligere. Jeg vil i starten af det nye år invitere Strandparken til dialogmøde for at sikre mig, at de er opmærksomme på denne problemstilling,« forklarer borgmesteren.

Strandparken har i brevet til kommunen meldt ud, at de har brug for boligerne til genhusning. På den måde afsøger boligselskabet alle muligheder, inden de begynder at bygge pavilloner.

Uden for budget

Problemet er ifølge borgmesteren, at pavillonerne ikke har været med i den oprindelige plan, som der er bevilget tilskud til. Derfor skal udgifterne der til betales af beboerne selv.

»Når et boligselskab skal i gang med en helhedsplan, skal de lave en samlet budget-oversigt, som indeholder alt. Den skal godkendes af kommunen, og det er også sket i Dragør. Senere i forløbet har Strandparken nævnt, at de måske vil tage pavilloner i anvendelse. Den udgift var ikke indregnet eller planlagt i det oprindelige budget, som er det, vi har godkendt,« skriver Kenneth Gøtterup.

Dragør Nyt har spurgt Strandparkens formand, Søren Keldorff, om, hvor meget huslejen vil stige ekstra for hver enkelt beboer, hvis Strandparken skal til at bygge pavilloner, uden at få svar.

Det tætteste, vi kan komme på oplysninger om stigningen, er, at formanden den 6. december i et debatindlæg her i avisen skrev: »Udgifterne til pavilloner afhænger af mange forhold, som det er vanskeligt at vurdere. Det må dog antages, at merudgiften til genhusning i en treværelsespavillon i forhold til en treværelsesbolig er over 20.000 kr. pr. måned.« (Læs hele indlægget her, red.)