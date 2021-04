Tilladelse til bådudlejning

Høring

Sagen var tidligere blevet behandlet, da den var dagsordenen på BEPU-mødet i begyndelsen af marts. Her blev det besluttet at sende sagen i høring blandt interessenter i Dragør Havn.

Dragør Motorbådsklub var i deres høringssvar positivt indstillet over for initiativet med bådudlejningen, mens Hjemmeværnsflotille 367 Dragør ikke vil tale imod bådudlejning, men dog udtrykker bekymring for, at udlejning vil ske til personer med manglende erfaring med sejllads. Hjemmeværnsflotillen anbefaler derfor, at WeSail selv har både, der kan sejle til undsætning ved eventuelle grundstødninger.

En bekymret borger har indsendt en lignende bekymret henvendelse. Han vurderer, at udlejning til uerfarne bådførere vil være farligt i forhold til de forhold, der eksisterer på Øresund blandt andet i den meget trafikerede sejlrende (læs hele denne borgerhenvendelse overskriften »Tankeløst ...?« her, red.).

DanPilot, som kan blive en af bådudlejningens nærmeste naboer, har ikke afgivet høringssvar.

Sagen er nu overført til Økonomiudvalget, som forventes at behandle sagen i dag, onsdag den 14. april

TM