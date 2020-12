Året der gik – del 1

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra nytår til marts

Af Birgit Buddegård

Januar

Ingen har vist forestillet sig, hvor anderledes 2020 vil blive, da nytårsklokkerne ringer året ind.

Årets første avis er fyldt med stemningsfulde og sjove fotos fra 2019 – og mon ikke de fleste tror, at vi skal opleve de traditionsrige begivenheder, som Dragør står for, også i året, der netop er begyndt ... Men alt bliver anderledes.

Men endnu i begyndelsen af januar er hverdagen normal – og i Dragør Kirke afholdes koncert med Folkekons for et oplagt publikum.

Der afholdes historietime på Historisk Arkiv, hvor årbogen »Kikkenborgen 2019« præsenteres samtidig med, at sløret løftes for en ny udstilling samt fremtiden for det gamle rådhus, hvor arkivet har til huse.

Store Magleby Kirke markerer det nye år med to festlige nytårskoncerter.

Et stort pressekorps får adgang til Øresundsbron for at besigtige den malerplatform, der gør det muligt at male broen. Et arbejde, der vil pågå de næste 13 år.

Ordningen »din betjent« præsenteres for læserne.

Ved Kongelundsfortet kommer et gå-fællesskab stærkt fra start – hele 32 deltagere går med, trods vind og vejr.

Med borgmester Eik Dahl Bidstrup som vært danner Havnepakhuset ramme om nytårskuren for Dragør Erhverv, hvor mange benytter lejligheden til at ønske godt nytår og netværke med andre erhvervsdrivende i Dragør.

Mad og klima er i fokus, da 4.D på Nordstrandskolen modtager undervisning om råvares indvirkning på klima og miljø. Det foregår udendørs, hvor der også er mulighed for at bage klimavenlige pizzaer.

6.A fra St. Magleby Skole løber med førstepræmien som årets skoleiværksætter.

Dragør Skoles 7.-klasser deltager i »Polarskolen« og kæmper som afslutning om »Nordpolen« på Kongelundsfortet.

Dragør får en ny butik – Dragør Vinhandel – på Kongevejen.

Socialdemokratiet i Dragør udnævner tidligere borgmester Allan Holst til æresmedlem.