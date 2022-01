Året der gik – del 2

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra maj til juli.

Af Birgit Buddegård

Maj

Den 6. maj er store genåbningsdag efter en langvarig nedlukning på grund af corona.

Således kan Dragør Bio atter byde biografgæster indenfor, ligesom restaurationslivet kan genåbne – dog fortsat med restriktioner.

Foråret er kommet, og på Dragørs strandenge kommer køerne på græs.

Amagermuseets jubilæumsudstilling tager form.

Kampen mod tangen på Mormorstranden går i gang.

Ombygning af havnen drøftes både blandt politikere og borgere.

I Havnepakhuset åbner Dragørs nye besøgscenter, og også museerne må nu åbne for besøgende.

Museumskutteren Elisabeth K 571 tages på land til en kærlig overhaling af frivillige hænder.

Eleverne er kommet tilbage, og Dragør Ungdomsskole summer igen af aktivitet.

Pinsemorgen synger Dragør Sangforening traditionen tro på Blushøj.

Cirkus Baldoni fejrer 20-årsjubilæum med et show på Cirkuspladsen.

Venstre skal have ny spidskandidat til kommunalvalget efter, at Eik Dahl Bidstrup har meldt sin afgang. To kandidater stiller op – Helle Barth og Kim Dupont. Det bliver Helle Barth, der overtager borgmesterposten.

Eik Dahl Bidstrup holder afskedsreception ad flere omgange for ikke at samle for mange mennesker ad gangen.

(Artiklen fortsættes efter billederne.)