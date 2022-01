Året der gik – del 4

December

Ved en festlighed i Hollænderhallen modtager Wiebke Zickert, der leder arbejdet med Dragør Lydavis, kommunens handicappris.

I Dragør Kirke afholdes korjulekoncert med deltagelse af flere både lokale og udenbys kor.

Traditionen med Levende Låger vækker igen i år glæde og samler mange deltagere.

Coronasmitten stiger fortsat, og der sættes turbo på både smitteopsporing og tilbud om vaccination og test.

4.-klasseseleverne fra Store Magleby Skole går lucia-optog på Neels Torv som led i Levende Låger.

Lions Dragør samler mad ind til hjemløse og socialt udsatte. Indsamlingen sætter rekord med hele 17 fyldte indkøbsvogne.

Nyudviklet koncept, der skal fastholde børns læselyst, har premiere på Biblioteket i Hollænderhallen.

Med coronapasset klar nyder mange »Swinging Christmas« i Dragør Kirke.

På Dragør Museum kan man se en udstilling om DR’s julekalender »Tidsrejsen«.

Dragør Julemarked er også på sin sidste åbningsdag velbesøgt.

Levende Låger vælger på grund af den stigende corona-smitte at aflyse de sidste dage før jul.

Selvom Lions Dragørs julebanko aflyses på grund af coronasmitten, uddeles der alligevel donationer.

Virusmutationen Omikron melder for alvor sin ankomst, og det fører til restriktioner, og blandt andet mundbind og coronapas bliver igen en del af hverdagen. Dragør Bio og museerne lukkes for besøgende, og i kirkerne aflyses julekoncerter. Daghjemmet og aktivitetshuset lukkes ligeledes. Men som en trøst sørger de lokale vejrguder for en hvid jul – og børnene får travlt med at finde kælken frem.

Julegudstjenesterne kan – med restriktioner – afholdes.

Inden nytår når sneen at smelte, og vejret slutter året af i en grå og diset udgave – mens nytårsraketterne samtidig gør sit for at sætte kulør på nattehimlen.