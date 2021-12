Året der gik – del 1

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra nytår til april

Af Birgit Buddegård

Januar

Den 5. januar får beboere på Omsorgscenteret Enggården det første vaccinestik mod covid-19. Der er dog fortsat strenge restriktioner i hele samfundet.

Der falder lokal sne i Store Magleby til glæde for børnene.

Debatten om Dragør som UNESCOs verdensarv fylder fra starten af det nye år i spalterne.

Dragør Bådelaugs gamle mast udskiftes.

Netop som alle beboere, der ønsker det, har modtaget første vaccinestik mod covid-19, rammes Omsorgscenteret Enggården af et smitteudbrud.

Dragør og Tårnby Kommuner indgår en aftale om fælles indsats for at hjælpe ledige fra lufthavnen, der på grund af coronapandemien har måttet afskedige mange medarbejdere. Også beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København deltager i samarbejdet.

Skoleeleverne må undvære fællesskabet i klassen, men der arbejdes ihærdigt på at skabe nye fællesskabsformer virtuelt. Eleverne får en gang ugentligt en quiz, som de skal løse i fællesskab, og ungdomsskolen gør en stor indsats for at give eleverne inspiration til bevægelse og fysisk aktivitet. Der afholdes foredrag via livestreaming – blandt andet får eleverne på den måde besøg af Sebastian Klein.

Byggeriet af SuperBrugsen på Krudttårnsvej går i gang.

På Omsorgscenteret Enggården sættes turbo på lyntestning af personalet.

Flyskolen på A. P. Møllers Allé ombygges til moderne erhvervskompleks.

På grund af corona-pandemien aflyses den traditionsrige tøndeslagning til hest for første gang siden 2. verdenskrig.