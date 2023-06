Et brag af en musikalsk weekend i vente

Store live-oplevelser på både Dragør Fort og det gamle værft – og masser af lokale islæt

Den kommende weekend, lørdag den 17. og søndag den 18. juni, byder på store muligheder for musikalsk underholdning. Fortet Live vender nemlig tilbage lørdag, mens Musik på det gamle værft i Dragør løber af stablen både lørdag og søndag.

Hele lørdagen kan man på Dragør Fort opleve et sandt festfyrværkeri af livemusik, hvor der bydes på både de lokale navne Adam Seuba og Helle Helle samt popstjernen Drew Sycamore og rockbandet Queen Machine – og ikke mindst Hugorm med Simon Kvamm, der jo både er megastjerne og lokal.

Dørene åbnes kl. 13.30, og herefter går det slag i trommeslag, indtil Helle Helle runder festen af på den anden side af midnat. Man kan læse meget mere om arrangementet og koncerterne her.

Det tidligere værft på Dragør Havn vil næste weekend blive fyldt med musikalske oplevelser. Arkivfoto: Thomas Mose.

Lørdag på værftet

Ved arrangementet »Musik på det gamle værft« vil en lang række lokale bands hele weekenden gå på scenen og underholde publikum.

Lørdag indledes programmet af Dragør Musik- og kulturskoles band »La Banda«, med arrangementets første koncert kl. 13. Gruppen består af elever fra 8. klasse på Dragør Skole, som spiller pop og rock af nyere og ældre dato.

Endnu en gruppe fra Dragør Musik- og Kulturskole tager over kl. 14, nemlig »Din fars garage«, der er musikskolens udslusningsorkester, hvor udskiftninger sker jævnligt, når bandmedlemmerne falder for aldersgrænsen.

Kl. 15 synger »Dragør Gospelkor«, akkompagneret af pianisten Mads Søndergård og Ulrik Bencard på saxofon. Koret blev stiftet i 2014 og består nu af 30–35 personer, som synger under ledelse af Louise Kofoed.

»De Tog Vest På« spiller kl. 16. Duoen, der består af Per Aabel på guitar og sang samt Morten Hinz på harmonika og sang, spiller viser med et glimt i øjet. Man kan høre sange af blandt andre Evert Taube, Jeppe Aakjær, Tove Ditlevsen, Thomas Kjellerup samt Alberte.

Trioen »Miss Eida’O«, der består af tre lokale musikere, går på scenen kl. 17.

Kl. 18 kommer rockbandet »The Fortress«. De to syngende kvinder og de fem modne mænd i bandet spiller både covernumre og egne melodier i en dejlig blanding.

»Mormors Duo« tager over kl. 19. Stine Nordberg Petersen, guitar og vokal, samt Mette Soldan Keller, harmonika og vokal, spiller og synger gode gamle sange. Man gives her muligheden for at synge med på sange som »Lille Sommerfugl«, »Smilende Susie« og »Gå med i Lunden«.

Beatlesduoen »Two of us« spiller kl. 20. Gruppen består af Jens Mogensen på guitar samt Uffe Thiel på guitar og vokal. Duoen giver publikum de gode gamle – og måske lidt glemte Beatles-sange, udsat for deres to guitarer og sang.

»DE 3 MÅSKE 4« slutter af lørdag kl. 21. Bandet, der har mange år på bagen, spiller en bred vifte af dansk og udenlandske numre – nye såvel som gamle. Bandets slogan er »vi spiller de numre, du troede, du havde glemt«. »DE 3 MÅSKE 4« består af Lars Harild, guitar og vokal, David Nielsen, bas, Uffe Thiel, klaver og vokal, samt Kasper Thiel, vokal.

Søndagsprogram

Søndag tages der hul på endnu en dag med musik.

Kl. 13 spiller »Billie and the jeans« et bredt dansk-engelsk repertoire af kendte hits, der med garanti sætter gang i festen. Bandet består af de garvede musikere fra den danske musikscene: Mia Maj Larsen, vokal, Jesper Agerschou, saxofon, tværfløjte, guitar og vokal, Henrik Mortensen, bas og vokal, Michael Valsted, trommer og vokal, Klaus Agerschou, keyboard, og Henrik Borstrøm, guitar.

»Dragens Øre« er et lokalt band, som opstod helt tilbage i 1979 og stoppede i 1992. De har siden mødtes med jævne mellemrum, og de er nu tilbage på scenen kl. 14. På værftet vil »Dragens Øre« levere nostalgi for alle pengene, når de giver en flerstemmig og halvakustisk koncert med gode, gamle numre. »Dragens Øre« består af Ernst Wettergren, guitar og vokal, Annette Riise, keyboard, percussion og vokal, Peter Matjeka, guitar, percussion og vokal, samt Stig Jørgensen, bas.

Kl. 15 spiller »Takt og nye toner« – en nystartet lokal trio, med Kit Munch, vokal, Bjarne Hansen Cajun, percussion og vokal, samt Ernst Wettergren, guitar og vokal. Gruppen spiller kopimusik – såsom The Beatles, Gasolin, Erik Grip med flere.

Kl. 16 er der minimalistisk blues og ragtimefolk med fokus på swing og improvisation, når Sune Grip og Jacob Riiser giver koncert. De to musikere har stor kærlighed til Robert Johnson og Bob Dylan.

»John Mogensen Duo« tager over kl. 17. Jan Tinggaard, bas, og Uffe Thiel, klaver og sang, er skolekammerater fra Dragør Skole, og de har mødt selveste John Mogensen. Duoen prøver at genskabe lidt af stemningen fra dengang med deres egne fortolkninger af John Mogensens sange. Der må synges med for fuld udblæsning under hele koncerten.

»Sølvpragt« spiller country og countryrock kl. 18. Bandet fortolker dette musikunivers, som lige de mener, det skal lyde. »Sølvpragt« består af gamle garvede musikere – alle med 30–40 års erfaring – deraf navnet. De er Bent Colerick, elguitar, akustisk guitar og vokal, Peter Marker, trommer og vokal, John Thomsen, lead guitar, Leif Hvedstrup, bas, samt Erik Andreasen pedalsteel, guitar, akustisk guitar og vokal.

Kl. 19 spiller trioen »Fars Kazoo« akustiske fortolkninger af alle de store sange – danske såvel som udenlandske. »Fars Kazoo« består af Rikke Holst, vokal, Thomas Johansen, guitar og vokal, samt Sune Grip, guitar og vokal.

»DE 3 MÅSKE 4« er tilbage på scenen kl. 20, når de runder weekenden på værftet af med endnu en koncert. Læs mere om baggrunden for arrangementet her.

Fortet Live – entré. Se mere i annoncen side 5.

Musik på det gamle værft – gratis adgang. Se mere i annoncen side 3.