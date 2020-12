Vi har modtaget:

Morten Dreyer igen igen ...

Morten Dreyers indlæg i Dragør Nyt (læs Morten Dreyers indlæg her – red.) var præget af stor skrivelyst uden egentlig substans. Ja, og måske også af en ringe hukommelse.

Han skriver, at bådeværftet klart er opført i overensstemmelse med de gældende regler. Og han kommenterer ikke på arkitekt Ole Storgaards udtalelser omkring byggeriet.

Morten Dreyer udtaler også, at han synes, at byggeriet er smukt. Morten Dreyer er fuldstændig uden sans for Dragørs særpræg og skønhed.

Ja, og ikke mindst skriver Dreyer med den glødende kuglepen, at jeg ikke mener, at Dragør skal have et bådeværft – der er han langt ude, for i det forrige nummer af Dragør Nyt udtalte jeg, at Dragør selvfølgelig bør have et værft (læs Palle Christoffersens indlæg her – red.). Altså er der mangler i hans hukommelse.

Gid hr. Dreyers kuglepen vil tænke sig lidt om i fremtiden.

Med venlig hilsen

Palle Christoffersen