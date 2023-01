Året der gik – del 2

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra fra marts til maj

Af Birgit Buddegård

Marts

Der afholdes cykelfastelavn med flot pyntede cykler.

Folkekirkens Nødhjælp fylder 100 år – det markeres i Graverboligen med kaffe og lagkage. Der samles også ind i anledning af jubilæet – pengene går til blandt andet Ukraine.

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative og Socialdemokratiet beslutter at stoppe for ansøgningen om at få Dragør på UNESCOs liste over verdensnaturarv.

En enig kommunalbestyrelse træffer beslutning om en ekstra 0.-klasse fra næste skoleår.

Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården, holder åbent kreativt hus, hvor deltagerne i de mange kreative aktiviteter viser deres kunne frem.

Kommunalbestyrelsen vælger at stemme for nedlæggelse af de to lokale vandværker i kommunen. I stedet for etableres en rørledning til HOFORs forsyningsnet.

Dragør Outdoor Fitness ved Hollænderhallen indvies ved en festlig reception. Borgmester Kenneth Gøtterup klipper den røde snor over og skruer den første skrue i navneskiltet.

Lokalhistoriker Dines Bogø modtager Niels Ebbesens Medaljen for sit arbejde med foredrag og artikler om både den lokale historie og besættelsestiden.

I Store Magleby Kirke afholdes teaterkoncert – også i Dragør Kirke er der koncert – her med en trio, der har taget den danske sangskat til sig.

På biblioteket i Dragør afholder man Harry Potter-temaaften. Det bliver en magisk og succesfuld aften med udklædte børn.

Som følge af krigen i Ukraine vælger Dragør Kommune at hejse det ukrainske flag på de kommunale flagstænger.

Den årlige vinterbadning med Dragør Ungdomsskole foregår med høj sol, men kun tre grader varmt vand. I alt 15 klasser prøver kræfter med det kolde gys.

Forårssolen titter frem, og bådfolket går i gang med at klargøre deres både. På markerne går man i gang med at så jorden til.

Dragørdrengen Noah Storm Otto har hovedrollen i den ny Krummefilm.

Der afholdes dialogmøde om nyt kulturhus på havnen.

På græsarealet ved havnen benytter mange det fine vejr til at sætte drager op.

På mormorstranden fjernes tangen for at gøre klar til sommeren.

I Store Magleby Kirke er der nordisk førsteopførsel af den rekonstruerede Markuspassion af J. S. Bach.